НАБУ розпочало розслідування фактів підкупу депутатів Верховної Ради за заявами Онищенка

Як повідомили DT.UA у Національному антикорупційному бюро України, за результатами проведеного аналізу інформації, отриманої зі ЗМІ, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості про скоєння злочину, який попередньо кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі, яка займає особливо відповідальне становище).

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"Сьогодні ми зареєстрували кримінальне провадження за заявами народного депутата Олександра Онищенка про факти підкупу депутатів. Звісно, частина із того, що він заявляв, не має, на мою думку, кримінального підґрунтя, але є певні заяви про те, що були конкретні підкупи за конкретні голосування. Про це говорить особа, яка брала в цьому участь. За час моєї роботи в НАБУ, таких заяв ще не було", - сказав в інтерв'ю DT.UA директор НАБУ Артем Ситник.

За його словами, заяв політиків про підкупи за голосування у ВР щодня лунає чимало, але вперше про це було заявлено народним депутатом, який брав участь у цих злочинах.

"Він (Онищенко – Ред.) не просто говорить, що хтось когось підкупляє - таких заяв політиків ми щодня чуємо, вони певною мірою маніпулятивні, аби спотворити репутацію політичного опонента. Але тут вперше така заява, принаймні, після Революції, коли сам депутат говорить про те, що брав участь у цих процесах. Тому я би назвав це, фактично, як явку з повинною, яка була озвучена в прямому ефірі на телеканалах, на жаль, і російських. І тому ми вирішили, що раз є такий нюанс, що це не просто заява однієї політичної сторони проти іншої політичної сторони, а це заява конкретної особи, яка, підтверджує свою участь у процесах підкупу і передачі коштів депутатам, то ми будемо реєструвати це провадження", - сказав Ситник.

Директор НАБУ повідомив, що Олександрові Онищенку буде запропоновано передати слідству аудіо- та відеозаписи, які, як він заявляє, у нього є, та дати більш конкретні свідчення по кожному із питань у рамках досудового розслідування, яке було розпочате у середу, 7 грудня.

Раніше повідомлялося, що у НАБУ взялися за перевірку інформації про нібито «компромат» скандального нардепа Олександра Онищенка на президента Петра Порошенка. Однак тоді наголошувалося, що порушувати кримінальну справу на основі оприлюдненої Онищенком інформації, НАБУ не може.