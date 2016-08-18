Одного з учасників "газової схеми" Онищенка засуджено до 5 років умовно

Відповідне рішення суду міститься в Єдиному реєстрі судових рішень України. Як зазначається у судовому рішенні, керівнику товарної біржі було доручено використовувати свої повноваження «для підписання та скріплення печаткою ТБ "Центр" фактично виготовлених (складених) учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів щодо начебто проведення цією біржею аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Фірма Хас" за договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування" за істотно нижчими від ринкових цінами".

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За сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим вказаній особі судом остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з випробовувальним терміном 2 роки та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів).

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало державі збитків у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. 10 серпня Онищенка було оголошено у всеукраїнський розшук. Також Україна передала в Інтерпол матеріали по оголошенню його у міжнародний розшук.