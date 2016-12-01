В АП відреагували на заяву Онищенка про переданий спецслужбам США "компромат" на Порошенка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

"На Олександра Онищенка з усім його "компроматом" очікують в Україні правоохоронні органи, зокрема НАБУ, ГПУ, СБУ - з розкритими обіймами", - заявили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання "Українська правда" розповсюдило заяву Онищенка про те, що він нібито передав «компромат» на Порошенка спецслужбам США. Про це він заявив коментуючи заяви Служби безпеки України, в тому числі про те, що Онищенко готує "масовану інформаційну атаку на Україну у рамках стратегії, узгодженої з Кремлем".

Перед цим в СБУ заявили, що отримали дані, що свідчать про наявність у діяннях Онищенка окремих ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України – це державна зрада.

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У червні Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

9 серпня Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.