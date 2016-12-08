НАБУ закликає Онищенка передати їм свої "записи", а не займатися політизацією справи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільному брифінгу з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким сьогодні в Києві.

Читайте такожОнищенко показав годинник, на який він нібито записував свої розмови з Порошенком

«Ми будемо звертатися до пана Онищенка саме в рамках цього провадження для того, щоб він або надав нам записи, які він має, якщо він їх має і для того, щоб ми дали оцінку цим записам, а не передавав ці записи, з його слів, іноземним спецслужбам», - заявив він.

«Фактично єдина мета цих заяв, єдина мета оприлюднення цих записів – це політизація цієї справи, в якій він фігурує», - додав Ситник.

«Ми зареєстрували провадження, ми даємо пану Онищенку можливість, якщо він дійсно бажає ці записи оприлюднити надати їх нам, провести розслідування та дати оцінку, а не займатися політизацією своєї справи і намаганням дискредитувати інших людей, для того, щоб всі потихеньку забули про його справу. Ми не забудемо про цю справу, там 3 млрд збитків», - заявив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, раніше в НАБУ заявили про готовність зустрітися з Онищенком для отримання «записів» в тому місці, де буде зручно обом сторонам.

Нещодавно Онищенко заявив, що передав спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенка. Депутат стверджує, що він упродовж року записував свої розмови з президентом України на наручний годинник з диктофоном.

Крім того, Онищенко звинуватив Адміністрацію президента у скуповуванні за готівку голосів у Верховній Раді, яке відбувалося через нього і декількох інших депутатів.

6 грудня було оприлюднено аудіозапис розмови Онищенка нібито народним депутатом Олесем Довгим. На записі співрозмовники обговорюють схему його звільнення від кримінальної відповідальності.

Довгий уже підтвердив, що двічі зустрічався з Онищенком за кордоном. Однак, за його словами, він просто переконував Онищенка співпрацювати зі слідством, компенсувавши завдані бюджету країни збитку.

*** 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Онищенка як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн.

Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.