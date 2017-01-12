Холодницький про відповіді на допиті нардепа-втікача Онищенка: "Бла-бла-бла"

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Він (Онищенко - УНІАН) сам зателефонував на Skype, потім переносив, потім телефон у нього сів, потім ще щось. Зв'язався з нами і практично нічого не розповів. На сьогодні ніяких доказів, необхідних для виробництва немає. Є просто "бла-бла-бла", - сказав він.

На питання, чи розповів депутат якісь нові дані, Холодницький відповів:

"Це фактично був його виступ, просто не на національному телеканалі. А докази? "А ви приїдете, я вам дам". Ну що це за постановка питання? Тільки розмови".

"Немає ніякої інформації, кому він давав гроші, за які голосування, коли, де, з якого банку, готівка – ну нічого. "А я платив, а я не пам'ятаю" – ось всі відповіді. Наше завдання-підійти до цього про об'єктивно, але все виглядає якось так. Він черговий раз просто виговорився і на цьому все закінчилося", – пояснив прокурор.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в НАБУ заявили про готовність зустрітися з Онищенком для отримання «записів» в тому місці, де буде зручно обом сторонам.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн. Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.