Тимошенко терміново потрібний стрілочник

На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів повноваження із встановлення верхньої межі ціни на газ для промислових споживачів передали... Національній комісії регулювання електроенергетики. Досі обов`язок називати максимальну ціну покладався на Міністерство економіки.

Зазначмо, що станом на 17.00 28 січня на сайті Кабміну не з`явилося не те що тексту цього розпорядження, але й навіть інформації про передачу повноважень. Натомість НКРЕ розмістив інформацію такого змісту:

"Національна комісія регулювання електроенергетики України повідомляє, що на відкрите засідання Комісії, яке відбудеться 29 січня 2009 року о 10-00, додатково виносяться питання:

І. Про затвердження тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДК „Укратрансгаз”.

ІІ. Про затвердження загального тарифу на транспортування природного газу.

ІII. Про прийняття граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів.

IV. Про прийняття граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання у т.ч. для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.2008р. № 925.

V. Про затвердження цін продажу природного газу власного видобутку (у тому числі нафтового (попутного) газу) для газовидобувних підприємств, що здійснюють його видобуток на підставі спеціальних дозволів на користування надрами та відповідають вимогам ст. 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".

Все це можна було б вважати звичайною бюрократичною процедурою... та й глава НКРЕ Валерій Кальченко запевняв журналістів, що «таким чином, ми просто повернулися до старої схеми, тому що коли тарифи затверджує НКРЕ, а граничні ціни - Мінекономіки, то це неправильно». Однак існує декілька «але».

По-перше, як вже писав УНІАН , Юлія Тимошенко неодноразово озвучувала «граничну», на її думку ціну на газ на 2009 рік для «всіх споживачів». Скажімо, у виступі прем`єра на засіданні Кабміну 21 січня це прозвучало так: «Хто б що не говорив, рахунки (за газ. – Авт.) будуть виставлені всім споживачам за ціною 228,8 (дол. за тисячу кубічних метрів). Рахунки є свідоцтвами того, що така ціна є для споживачів».

По-друге, варто взяти до уваги скандал навколо 11 мільярдів кубометрів належного – не належного «Росукренерго» газу, який знаходиться в сховищах України. Сьогодні побічним ефектом цього скандалу стало звільнення Валерія Хорошковського з поста головного митника країни. Хорошковський, як він сам заявив в інтерв`ю Українській правді, не зважаючи на наполягання Тимошенко, відмовлявся розмитнювати цей газ. Адже саме за рахунок нього (сама Тимошенко також заявляла про це неодноразово) прем`єр збиралася істотно знизити середньорічну ціну на газ для України. За даними Хорошковського, митниця не одержувала ніяких документів про те, що газ більше не належить РУЕ, і в нього є сумніви з приводу того, чи є угода з Газпромом про передачу Україні цього газу юридично чистою. Більш того, Хорошковський стверджує, що «спірні» об`єми газу в документах заявлені як... «транзитні». І тут виникає:

По-третє, польська національна нафтогазова компанія PGNIG 26 січня заявила, що до цих пір не отримує газу, передбаченого контрактом з швейцарським трейдером Росукренерго, який поставляв цей газ до Польщі через Україну. Отже цілком може виявитися, що це той же газ, який «осів» в українських сховищах. І якщо це так, то незалежно від юридичної чистоти операції Нафтогазу з Газпромом, у тому або іншому рішенні долі «дешевих» 11 мільярдів кубів можуть бути кровно зацікавлені вже чотири сторони: Газпром, Україна, Польща і РУЕ. І тоді перспектива здешевлення газу, що «майже відбулося», для українських споживачів стає більш ніж сумнівною.

Якщо ці припущення вірні, то стає абсолютно очевидним, що Юлія Володимирівна просто перекладає на іншу структуру неприємний обов`язок оголосити Україні справжню ціну газу. Вельми далеку від її «гарантій». Зрозуміло, прем`єру також необхідно забезпечити для себе можливість відмежуватися від украй хворобливої для її власного іміджу інформації. Можливості для цього є: адже главу НКРЕ призначає Верховна Рада за поданням Президента. До речі, саме така процедура застосовується і щодо глави Нацбанку. І, до речі, саме цей аргумент активно експлуатувала Тимошенко як «доказ» причетності особисто Віктора Ющенка до «валютних махінацій» НБУ.

Але виникає інше питання: навіщо главі НКРЕ, панові Кальченку знадобилося збирати всі шишки на свою голову. Тим більше що розмір і кількість цих шишок навіть він поки передбачити не може, оскільки не може і приблизно назвати ціну на газ: «Рахуватимем. Сьогодні у мене Кабмін питав. Я кажу, що не можу озвучити рівень цін. Ми розглянемо на комісії, яка ухвалить рішення, коли вивчить всі матеріали».

Ну, з одного боку, панові Кальченку в Президенти не йти. А з іншої – на сайті НКРЕ є ще один цікавий документ, зміст якого (втім, це тільки припущення) цілком може потягнути на роль такої «компенсації за неспокій»:

"Національна комісія регулювання електроенергетики України повідомляє, що на відкрите засідання Комісії, яке відбудеться 29 січня 2009 року о 10-00, додатково виносяться питання:

І. Про порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом:

1. ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго»;

2. ВАТ «Донецькобленерго»;

3. ВАТ «ЕК «Севастопольенерго».

ІІ. Про порушення ДП МОУ «102 ПЕМ» Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

ІІІ. Про порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом:

1. ВАТ «Луганськгаз»;

2. ВАТ «Миколаївгаз».

ІV. Про порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом:

1.ТОВ "АНЕКС";

2. ПБК "АлМар";

3. ТОВ „Компанія „РТВ”;

4. ТОВ "Енергопромсоюз".

V. Про анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом:

1. ТОВ "Орієнтир Плюс";

2. ТОВ "Компанія „Актив-Транс";

3. ТОВ "Газова Компанія „Центр";

4. ТОВ "Олтек".

Як відомо, порушення умов ліцензії цілком може спричинити за собою і її анулювання. Отже, за підсумками розгляду питань на засіданні НКРЕ 29 січня підприємства з категорій 3 і 4 цілком можуть переміститися в категорію 5. Чим це загрожує? Тут досить буде нагадати про скандальну війну Тимошенко і Ющенка за призначення-відміну приватизації шести облгазів.

Невже Україні, крім економічної кризи і її наслідків, належить пережити ще і черговий перерозподіл власності на ринку газу?

Олена Перегуда