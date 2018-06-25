Тимошенко попередила: хто не сховався – вона не винна

Раз, два, три, чотири, п`ять Ціни будем піднімать Хто не сховався – я не винен... Не дитяча лічилочка...

Ціна на газ для населення буде збережена на тому рівні, якою вона є сьогодні. Про це категорично заявила прем`єр-міністр Юлія Тимошенко в прямому ефірі програми «Шустер live» на ТРК «Україна» ввечері 23 січня. Тобто за тиждень до обіцяних Національною комісією регулювання електроенергетикидвох етапів підвищення цін на газ для... населення: з 1 лютого і з 1 травня.

Причому, йдеться не просто про підвищення цін, а й про зміну підходів до формування вартості газу для українців, внаслідок чого, як уже писав УНІАН, газ для тих, хто мав лихо поставити газовий казан і перейти на автономне опалення, з 1 травня коштуватиме 1 тисячу 273 гривень за 1 тисячу кубометрів. Це означає, що для 57% українських споживачів газу (нинішня перша категорія) ціна зросте на 157% (більш ніж у 2,5 раза), для 41% (друга категорія) - на 73%, а ось для решти двох відсотків - а це, як ми розуміємо, найбагатша частина суспільства (третя і четверта категорії), паливо подешевшає... Утім, пан Кальченко, повідомивши про поетапне підвищення цін на газ для населення за формулою 25% +25%, поквапився спростувати видання, які не полінувалися вивести НКРЕ на чисту воду і порахувати, яку ціну насправді одержать українці на виході. Хоча за фактом, Кальченко, звісно, має рацію, бо ціни зростуть навіть більше, ніж нарахували ЗМІ.

Таким чином, будинок у приватній власності стає ні більше, ні менше – золотим. Але у людей, і без того «ощасливлених» економічною кризою, фактично не залишиться виходу: або бери гроші де хочеш і плати, або замерзай з усією сім`єю. Або за свої гроші став новий котел, скажімо, «на соломі». Щоправда, як кажуть експерти, він утричі дорожчий газового.

Цікаво, що таке різке подорожчання (та ще й на умовах, співставних хіба що із спробою здерти третю шкуру) планується саме при уряді Тимошенко, яка чималу частину передвиборної кампанії побудувала саме на обіцянках не підвищувати вартість газу для українців. І навіть підводила під це цілком розумну аргументацію: Україна видобуває за рік близько 21 мільярда кубометрів власного газу, і це з головою вистачає, щоб забезпечити все ЖКГ і всі потреби українського населення. Отже, навіть якщо російський газ і дорожчає, то все одно немає ніякої потреби переглядати внутрішні ціни для людей: на газ, тепло і гарячу воду.

Ну, з теплом і гарячою водою ми остаточно розібралися ще під час останньої хвилі підвищення вартості послуг ЖКГ, коли «раптово» з`ясувалося, що прем`єр тут ні на що не впливає: цифри в рахунках за квартиру – невід`ємна прерогатива місцевих органів влади. А голова уряду, мабуть, за прикладом інших високопоставлених чиновників, просто висловила свою «громадянську позицію», яка не має ніякого стосунку до її офіційної діяльності.

20 січня перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр Шлапак заявив, що за його інформацією, представники Нафтогазу обговорюють з Тимошенко питання про підвищення ціни на газ для населення: «Нафтогаз» провів деякі розрахунки, які він нині з урядом обговорює, і ці розрахунки полягають в тому, щоб підвищити ціни на газ для населення в 2,5 раза». Ці дані можна було б зразу оголосити новими підступами людей Балоги проти всіма гнаної прем`єрки, коли б не цифра – в 2,5 раза – яка дивним чином збігається з підсумковим результатом підвищення цін на газ за схемою НКРЕ.

А 21 січня Тимошенко подбалаі про те, щоб убезпечити себе від звинувачень в порушенні передвиборних обіцянок на той випадок, якщо газ для людей подорожчає знову – після того, як вже дорожчав минулого року. Це прозвучало так: «уряд не бачить ніяких підстав для підвищення цін на газ для населення, - заявила Тимошенко на засіданні Кабміну, - (Проте) ціни для населення встановлюються Національною комісією регулювання електроенергетики».

До цього пані прем`єр несподівано додала: «хто б що казав, рахунки (за газ – ред.) будуть виставлені всім споживачам за ціною 228,8 (доларів за тисячу кубічних метрів – ред.). Рахунки є свідченням того, що такою ціна є для споживачів».

Тут абсолютно незрозумілі кілька моментів: що означає газ по 228,8 «для всіх споживачів»? Якщо і для фізичних осіб теж, тоді треба говорити про підвищення вартості газу для населення значно більше, ніж у 2,5 раза. А якщо вартість газу для населення встановлює НКРЕ, і ніхто інший, то як прем`єр-міністр може щось обіцяти в цій галузі? Або тут вже має місце «синдром Черновецкого»: це не я тарифи на проїзд підняв, це мені їх Зінченко підсунув.

23 січня Тимошенко абсолютно забула про те, що населення України, як вона ж сама і стверджувала, повністю забезпечується за рахунок газу власного видобутку, і пообіцяла: «Ціна на російський природний газ для населення України не підвищуватиметься».

Інтерв`ю Тимошенко «Дзеркалу тижня», опубліковане 24 січня, ще більше заплутало ситуацію. «Навіть при всьому хаосі, безладності та зловживаннях, які панують у сфері видобування українського газу, його нинішня ціна залишається рентабельною, - заявила прем`єр. - Якби не криза, і якби не Нацбанк, котрий убив курс гривні, що тягне за собою інфляцію, то ціни для населення потрібно було б піднімати. У Європі найдорожчий газ купує саме населення, а не підприємства. Але ми собі такого дозволити не можемо, саме через кризові явища».

Але якщо видобуток українського газу, незважаючи ні на що, залишається рентабельним, і якщо саме цей газ іде на потреби населення, то абсолютно незрозуміло, чому питання про підвищення цін постає взагалі. При чому тут курс гривні до долара – яке відношення він має до газу, який по ідеї повинен і видобуватися, і продаватися за українську валюту? І виходячи з яких міркувань прем`єр раптом різко змінила власне ставлення до питань підвищення цін на газ для населення? Адже виходить, що єдиним стримуючим чинником для неї тепер є криза. Коли це установка «спочатку європейські зарплати, потім – європейські ціни» помінялася на «європейські ціни вже сьогодні»?

До цього варто додати спробу першого віце-прем`єра Олександра Турчинова в ефірі програми «Шустер live» на цьому тижні пояснити, навіщо уряд закладає до бюджету чималі суми на газифікацію сіл, наперед розуміючи, що буквально за два роки їх мешканцям буде просто не по кишені платити за газ. Чому б одразу не вводити там використання альтернативних джерел енергії, на чому наполягає прем`єр в своїх публічних виступах? Тим більше, що в селах, де газу немає, переробляти нічого не треба. Потрібно тільки зробити. Перший віце послався на свою тещу: «коли вона говорить, «ти ж допоможи газифікувати наше село», «ось усі просять» тощо... Я пояснюю: «За рік-два-три це буде вам дуже дорого». ...на жаль, коли формували бюджет, то до депутатів звертаються їх виборці, які все ж таки хочуть жити сьогоднішнім днем, їм нецікаво, що насправді ми вимушені будемо перейти на високі ціни. Але це буде завтра. А сьогодні «будь ласка, ви газифікуйте наше село...» І, безперечно, на вимогу депутатів (БЮТ – ?), під час формування бюджету була позиція ця і щодо газифікації сіл і селищ», - підсумував Турчинов.

Виходить наш уряд і депутатський корпус не можуть відмовити населенню навіть у тих проханнях, дурість яких одразу очевидна? І що ж ми робитимемо після того, як вся Україна «до самих до околиць» щільно сяде на газову голку? Знімати «ломку», коли з`ясується, що люди насправді платити не в змозі?

Утім, на останні запитання відповідь знайшлася. У блоці імені прем`єра. Один із спікерів блоку Андрій Портнов ще торік у середині грудня заявив, що БЮТ не збирається звертати уваги на можливі народні протести проти неефективної політики уряду Тимошенко в питаннях подолання економічної кризи і пом`якшення його наслідків для населення України. «Ми діємо за принципом: «караван іде». Хто хоче співробітничати з урядом – він співробітничатиме. Хто не хоче, той не хоче». До цього пасажу Портнов додав: «тому, хто не сховався, ми не винні».

Тенденція ж насправді вимальовувалася вкрай неприємна. Причому лякає вже і те, що таку привабливу тему як підвищення цін на газ для населення Тимошенко чомусь зовсім не використовує в потоці своїх звинувачень і претензій до Ющенка. На відміну від, скажімо «валютних махінацій» Нацбанку, хоча газом можна було б «зачепити» не менше народу, чим зростанням курсу долара. А підстави для звинувачень однакові: і голову Нацбанку, і голову НКРЕ призначає Верховна Рада, але за поданням саме Президента. Невже прем`єр відчуває, що газова тема загрожує настільки боляче вдарити по людях, що тут дістанеться всім: і «стрілочникам», і «прокурорам»?

І наприкінці сипнемо ще одну щіпку солі на рану: британський газовий гігант British Gas, який обслуговує більше 7,5 млн. споживачів у приватному секторі Сполученого Королівства, 22 січня оголосив про зниження для своїх клієнтів ціни на газ на 10% (!). Керівництво компанії пояснило таке рішення необхідністю врахувати інтереси клієнтів в період кризи.

Олена Перегуда