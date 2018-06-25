Чому відпустили винуватців дніпропетровського вибуху

Повідомлення про амністію Жовтневим районним судом Дніпропетровська 20 січня трьох підсудних – гендиректора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря Іванкова, його першого заступника Максима Сорокіна та головного інженера ВАТ Сергія Бачуріна, звинувачуваних у вибуху газу в житловому будинку в Дніпропетровську 13 жовтня 2007 року, – стало несподіванкою не лише для родичів 23 загиблих, 400 потерпілих по справі, а й для всієї України. Суд закрив кримінальну справу, порушену проти посадовців Дніпрогазу за статтею «Службова недбалість» (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України) згідно з Законом «Про амністію», що вступив у силу після його опублікування 26 грудня 2008 року. Суд також прийняв рішення розблокувати рахунки ВАТ «Дніпрогаз» та цінні папери підприємства, на які було накладено арешт і повернути 8,4 млн. грн. застави, яку підприємство внесло за зміну підсудним міри запобіжного заходу.

Як відомо, у листопаді 2008-го Іванков, Сорокін та Бачурін були випущені судом з-під варти і до останнього часу перебували на підписці про невиїзд.

Застосовуючи Закон «Про амністію», суддя Жовтневого суду Володимир Пройда зазначив, що закон кваліфікує ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України як злочин середньої тяжкості. Окремо суддя наголосив, що підсудні мають неповнолітніх дітей. «Суд вважає очевидним застосування до підсудних Іванкова, Сорокіна и Бачуріна ст. 1 п.8, статей 6 та 8 Закону України «Про амністію», – оголосив суддя.

Державний обвинувач на судовому процесі Сергій Опара, коментуючи постанову Жовтневого суду про амністію керівників Дніпрогазу, повідомив журналістам: «Враховуючи, що Іванков, Бачурін та Сорокін підпадають під амністію, жодного іншого законного виходу ні в суду, ні в прокуратури не було. Закон обов’язковий для виконання».

Один з адвокатів потерпілих Дмитро Поповський заявив у суді, що новий закон «Про амністію» не залишає йому в даному випадку юридичних підстав для оскарження амністії. За словами Поповського ніхто не знав та не очікував, що з Закону «Про амністію» редакції 2008 року буде вилучено статтю про незастосування амністії до осіб, котрі вчинили злочин, наслідком якого стала загибель двох чи більше осіб. Адвокат підкреслив, що попередні закони «Про амністію» 2000, 2003, 2005, 2007 років цю норму містять.

«Я не знаю, чим мотивували своє рішення депутати Верховної Ради при ухваленні Закону «Про амністію» у 2008 році, – висловив своє обурення Поповський.

Нагадаємо, що за ухвалення цього закону проголосували понад 400 депутатів.

Потерпілі Тетяна Троценко та Дарина Костарєва висловили журналістам припущення, що народні депутати закону взагалі не читали перед голосуванням

На думку цих жінок, у яких під час вибуху газу в житловому будинку загинули діти, амністія керівників Дніпрогазу також стала можлива через неточну кваліфікацію їхньої вини та поспішне й неякісне проведення досудового слідства.

Під час судового засідання 20 січня один з адвокатів потерпілих Галина Крушинська звернулася з клопотанням про перекваліфікацію статті «службова недбалість» на ст. 272, 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємства). Проте суддя наголосив, що суд насамперед має розглянути клопотання керівників Дніпрогазу про амністію.

Адвокат Поповський на прес-конференції після судової амністії Іванкова, Сорокіна та Бачуріна заявив, що кримінальна справа, порушена прокуратурою за фактом вибуху в житловому будинку по вул. Мандриківській, 127 у Дніпропетровську, не закрита. Тож потерпілі від вибуху мають звернутися з заявою до прокуратури з вимогою перевірки нових фактів, виявлених в ході слідства, та інкримінувати керівникам Дніпрогазу більш тяжку провину, ніж «службова недбалість».

«Упевнений, що такі заяви до прокуратури будуть», – сказав адвокат. Коментуючи заяви потерпілих про намір звернутися до Європейського суду з прав людини, він висловив думку, що спочатку треба пройти всі судові інстанції в Україні.

Потерпілі повідомили, що першим кроком стане оскарження постанови Жовтневого суду про амністію керівників Дніпрогазу в апеляційному суді Дніпропетровської області.

«Ми маємо намір добиватися покарання винних, тому що, на жаль, трагедії такого плану в Україні тривають. Після Дніпропетровська були Львів, Євпаторія. У нашій країні навіть із трагедій не роблять висновків», – вважає Дарина Костарева, у якої під час вибуху 13 жовтня 2007 року загинули дитина та чоловік.

Деталі про вибух у Дніпропетровську дивіться тут.

Світлана Смола