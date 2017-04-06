ГПУ про запідозреного у зв'язках з "ДНР" полковника поліції: перевірка іде

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що перевірка інформації щодо начебто причетності до батальйону бойовиків "Восток" полковника поліції Юрія Голубана, який виступав у парламенті 15 березня, ще триває, і її остаточних результатів поки немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, "перевірка іде, результатів поки немає".

У свою чергу, в прес-центрі СБУ заявили про відсутність будь-якої інформації з приводу результатів перевірки.

Читайте такожПорошенко нагородив командира роти поліції, який виступав у Раді після конфлікту з Парасюком

Як повідомляв УНІАН, 15 березня депутати завели до сесійної зали ВР поліцейських, за участю яких напередодні ввечері на Донеччині стався інцидент з народним депутатом Володимиром Парасюком та іншими учасниками торгової блокади ОРДЛО. Після цього віце спікер ВР Оксана Сироїд закрила засідання парламенту.

Народний депутат Ігор Луценко звинуватив Голубана у "вбивстві наших бійців під Карлівкою", назвавши поліцейського сепаратистом.

Голубан подав судовий позов до Луценка про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності та ділової репутації.

Президент України Петро Порошенко нагородив Голубана орденом "За заслуги" III ступеня. "За вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян, зразкове виконання службового обов’язку постановляю: нагородити орденом «За заслуги" III ступеня Голубана Юрія Степановича, полковника поліції", - йдеться в указі.

Голубан очолює підрозділ поліції, який чергував на блокпосту у Слов'янську, де ввечері 14 березня стався конфлікт між правоохоронцями та Парасюком і прихильниками блокади ОРДЛО, що рухалися колоною в складі 13 автомобілів. В результаті конфлікту семеро поліцейських дістали тілесні ушкодження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Пізніше того ж дня під Краматорськом поліцейські зі стріляниною в повітря затримали автоколону з громадянами, які перед цим прорвалися крізь блокпост до Слов'янська.

Сьогодні один із ватажків ДНР Олександр Ходаковський виклав в інтернет відео, на якому поруч з ним і групою бойовиків зафіксовано людину, схожу на Голубана.