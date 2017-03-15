У парламенті поліцейські розповіли про конфлікт за участю Парасюка (фото, відео)

13:23, 15 березня 2017
Політика
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У парламенті поліцейські розповіли про конфлікт під Слов'янськом за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка.

Командир роти спецпризначення про дії Парасюка: В одній руці мандат, а другою рукою б'є / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, командир роти спецпризначення при Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області, який не назвав своє прізвище, з трибуни парламенту під час депутатського зібрання після закриття засідання повідомив, що вчора на блокпост при в'їзді до Слов'янська близько 19.00 під'їхала колона у складі 13 машин, супроводжувана народним депутатом Парасюком.

За його словами, поліцейські, які несли службу на блокпосту в рамках проведення контрдиверсійних заходів у зоні проведення АТО, попросили, відповідно до законодавства, пред'явити документи і пройти зовнішній огляд транспортних засобів.

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Він наголосив, що «вийшов Парасюк, народний депутат України, і з матом, з образами» на адресу поліцейських спробував прорватися через блокпост.

Командир роти спецпризначення повідомив депутатам, що він пішов у зону АТО добровольцем, воював у 2014-2015 роках, був поранений у 2015 році.

Він також розповів, що правоохоронці мали всі підстави для застосування зброї після того, як народний депутат намагався відібрати зброю у поліцейських, а також спробував наїхати на поліцейських автомобілем. За його словами, один з поліцейських навіть "пересмикнув затвор" зброї, але це не вплинуло на Парасюка.

Він наголосив, що відстань між поліцією і групою осіб, які перебували разом з Парасюком, було дуже маленькою, і якби було застосовано зброю, то це призвело б до тяжких наслідків.

За його словами, в результаті використання газових балончиків троє співробітників поліції госпіталізовано зі складними опіками очей і обличчя.

"Деякі з нападників схопилися за зброю, деякі тримали співробітників поліції, на яких було спрямована ця зброя, а один стягував, тобто вони намагалися заволодіти зброєю", - наголосив командир роти.

Він наголосив, що народний депутат, прикриваючись своєю недоторканністю, дозволяє собі дії, які ображають поліцейських.

Крім того, командир роти повідомив, що йому та іншим поліцейським Парасюк завдавав ударів, а також наїжджав машиною на них. За його словами, у одного з поліцейських травма ноги, і він перебуває в лікарні, а ще двоє поліцейських - із забоями м'яких тканин.

"Ми беззахисні перед такого роду діяльністю - в одній руці мандат, а другою рукою б'є", - сказав він.

При цьому командир роти наголосив, що у нього в підрозділі всі поліцейські - учасники АТО і майже всі були добровольцями.

Як повідомляв УНІАН, увечері 14 березня на блокпосту в Слов'янську при перевірці документів стався конфлікт між правоохоронцями та Парасюком і прихильниками блокади, що рухалися колоною в складі 13 автомобілів. В результаті конфлікту сім поліцейських дістали тілесні ушкодження. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Пізніше того ж дня під Краматорськом поліцейські зі стріляниною в повітря затримали автоколону з громадянами, які перед цим прорвалися крізь блокпост до Слов'янська.

У свою чергу, заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд сприйняла прихід до сесійної зали поліцейських як “захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни”. На її думку, працівники органів правопорядку “не мають права ступати на підлогу, де відбуваються парламентські дебати”, адже це суперечить демократичним цінностям.

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