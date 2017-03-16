Порошенко нагородив командира роти поліції, який виступав у Раді після конфлікту з Парасюком

Президент Петро Порошенко нагородив полковника поліції Юрія Голубана, який 15 березня виступав з трибуни Верховної Ради з приводу сутички з народним депутатом Володимиром Парасюком на блокпосту в Слов'янську, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

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"Згідно з указом Президента України Петра Порошенка, командир роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції у Донецькій області Юрій Голубан нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня - за вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян, зразкове виконання службового обов'язку і виявлену при цьому мужність", - йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

Відзначається, що полковник поліції Голубан служив у спецпідрозділах МВС, СБУ, Міністерства оборони України. У липні 2014 року з пенсії пішов добровольцем в зону АТО після початку агресії РФ, служив в добровольчому батальйоні "Київ-1". Брав участь у бойових діях 2014-15 років в Мар'їнці і Красногорівці, звільняв від бойовиків Мар'їнку під час штурму ворога 3-4 червня 2015 року. Був поранений, у 2015 році переніс складну операцію.

З червня минулого року очолює роту поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня до сесійної зали парламенту депутати провели поліцейських, які розповіли про конфлікт під Слов'янськом за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка та учасників торговельної блокади Донбасу. Колона автомобілів на чолі з Парасюком намагалася прорватися через блокпост.

Віце-спікер Оксана Сироїд сприйняла появу силовиків як «захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни» та закрила засідання парламенту.

В Управлінні Держохорони досі не пояснили, яким чином група правоохоронців у камуфляжній формі потрапила до сесійної зали Верховної Ради, яка охороняється співробітниками УДО.