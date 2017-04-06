Ходаковський показав "доказ" співпраці полковника поліції з бойовиками, Голубан вже відреагував (фото, відео)

Генеральна прокуратура при оперативному супроводі СБУ три тижні тому почала перевірку дій командира роти поліції та колишнього офіцера донецької "Альфи" Юрія Голубана у травні 2014-го року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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"Противник виклав відео, де людина, схожа на Голубана, перебуває поруч з одним з ватажків бойовиків Ходаковським, у формі, зі зброєю. Так, відео з'явилося через три тижні, і це теж викликає питання, але ж якби за ці три тижні були опубліковані матеріали офіційної перевірки, то питань би не виникло", - йдеться у його повідомленні.

За словами журналіста, потрібно було перевірити трафіки та геолокацію телефона Голубана, дату квитка на виїзд з Донецька, свідчення очевидців про виїзд та прибуття в Харків. Крім того, часу було цілком достатньо, але результати перевірки досі не оприлюднені.

Генпрокуратура повинна сьогодні або дати остаточну відповідь за результатами перевірки особи офіцера, або назвати найближчі дні, коли така відповідь буде опублікована, наголосив Бутусов.

Сам Голубан у коментарі ТСН заявив, що зображення є монтажем.

"На відео чоловік, схожий на мене, думаю, може, це і я. Але це абсолютний монтаж. Думаю, відео взяли з одного з архівів. Я там у формі "Альфи" з бронежилетом "Альфи", а інші люди - без бронежилетів, в іншій формі. Відео могли взяти з будь-яких навчань, з будь-яких занять, які ми щодня проводили в "Альфі" донецькій протягом шести років. Місце на відео мені незнайоме, люди незнайомі, й нічого коментувати", - зазначив він.

Поліцейський додав, що органи повинні провести перевірку зображення.

"Думаю, СБУ також відреагує, будуть проведені якісь експертизи. Поки мене з цього приводу ніхто з правоохоронних служб не дзвонив", - сказав він.

Раніше журналіст Артем Фурманюк заявив, що Юрій Голубан, полковник Нацполиции, нібито воював на боці "ДНР".