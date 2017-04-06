У Раді зареєстровано проект постанови про перевибори мера Полтави

Сьогодні у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави. Про це УНІАН повідомив народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко» Костянтин Іщейкін.

За його словами, відповідний проект постанови він зареєстрував разом з іншим депутатом від «БПП» Сергієм Капліним.

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Ініціатори постанови вважають, що вчорашнє кровопролиття у Полтаві через забудову проходу в газетній арці на Соборності, 27 - безпосередня вина нинішнього мера міста Олександра Мамая та депутатської більшості у міськраді.

«Мер повинен піти у відставку після такого. Якщо залишилася хоч крапля якоїсь совісті... Влаштувати бійню, виставити проти бандитів АТОшників і городян? Ламати волю громади, перетворювати місто на базар, запустивши всю інфраструктуру? ...Ганьба всім тим, через кого поранено активістів, і взагалі все сталося», - вважає Іщейкін.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Полтави напередодні ввечері близько трьох сотень людей виступали проти забудови так званої арки "Газетного ряду" - території, де протягом багатьох років працювали торговці пресою. Після того, як арка перейшла у власність місцевого підприємця, її заварили металевими листами.

В результаті сутичок на акції протесту проти забудови затримано 8 осіб. Один з мітингувальників - учасник АТО Олександр Коба отримав ножове поранення. Зараз він перебуває в тяжкому стані в реанімації після двох операцій. Хірургічне втручання також провели другому пораненому, який також виявився ветераном АТО.

Сьогодні близько 17 години у Полтаві понад 300 мітингувальників під стінами мерії перекрили дорогу і вимагають скликати позачергову сесію міськради, щоб скасувати дозвіл на забудову скандальної арки «Газетний ряд», будівництво якої призвело до кровопролиття.