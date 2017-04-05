У Полтаві протестують проти забудови арки газетного ряду: відбулися сутички, є поранені - ЗМІ (фото)

У Полтаві близько 19 вечора біля газетної арки на вулиці Соборності почалася акція протесту проти її забудови. Згодом між активістами та тими, хто її охороняв сталася сутичка. Про це повідомляє місцевий портал Kolo.News.

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За інформацією виданння, тітушки розпилили у натовпі газ, але люди їх відігнали. Очевидці повідомляють, що чули вибух та постріли.

Активісти намагалися зламати "бункер" (залізну конструкцію - ред.) в арці. Усередині сидять люди, які продовжують поливати активістів рідиною, схожою на пальне.

Журналіст із місця події повідомляє, що поранений атовець, активіст Олександр Коба. За словами Анатолія Ханка, заступника голови облради, у Коби ножові поранення.

Поліція намагалася втихомирити конфлікт, внаслідок чого один поліцейський отримав травму обличчя, його забрала швидка.

Всього на місці подій зібралося близько тисячі людей.

За даними vpoltave.info, це не перша акція проти забудови у цьому місці. Обладнати місце під бізнес у названій арці представники ФОП "Степаненко" намагалися неодноразово, але громадськість та політичні сили суперечили. Востаннє - знесли силоміць конструкцію, а металеві ворота віднесли під стіни Полтавської міськради.