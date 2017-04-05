У Полтаві протестують проти забудови арки газетного ряду: відбулися сутички, є поранені - ЗМІ (фото)

21:11, 05 квітня 2017
Інциденти
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Всього на місці подій зібралося близько тисячі людей.

Під час сутичок був поранений боєць АТО / kolo.news

У Полтаві близько 19 вечора біля газетної арки на вулиці Соборності почалася акція протесту проти її забудови. Згодом між активістами та тими, хто її охороняв сталася сутичка. Про це повідомляє місцевий портал Kolo.News.

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За інформацією виданння, тітушки розпилили у натовпі газ, але люди їх відігнали. Очевидці повідомляють, що чули вибух та постріли.

Початок мирної акції / kolo.news

Активісти намагалися зламати "бункер" (залізну конструкцію - ред.) в арці. Усередині сидять люди, які продовжують поливати активістів рідиною, схожою на пальне.

Активісти почали різати арку / kolo.news

Журналіст із місця події повідомляє, що поранений атовець, активіст Олександр Коба. За словами Анатолія Ханка, заступника голови облради, у Коби ножові поранення.

Поліція намагалася втихомирити конфлікт, внаслідок чого один поліцейський отримав травму обличчя, його забрала швидка.

Всього на місці подій зібралося близько тисячі людей.

За даними vpoltave.info, це не перша акція проти забудови у цьому місці. Обладнати місце під бізнес у названій арці представники ФОП "Степаненко" намагалися неодноразово, але громадськість та політичні сили суперечили. Востаннє - знесли силоміць конструкцію, а металеві ворота віднесли під стіни Полтавської міськради.

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Теги: #сутички#Полтава