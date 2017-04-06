Сутички у Полтаві: пораненими виявилися АТОшники (фото, відео)

У центрі Полтави напередодні ввечері мешканці багатоповерхівки вийшли на мирну акцію протесту - відстояти прохід через арку до будинку, яка закінчилась масовою бійкою, передає ТСН.

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Поранений у Полтаві мітингувальник перебуває в реанімації у стабільно важкому стані. У лікарнях також ще двоє постраждалих, один із них - це патрульний.

Пораненим ножем у сутичках довкола забудови у Полтаві виявився АТОвець Олександр Коба. Наразі він перебуває у важкому стані в реанімації після двох операцій. Хірургічне втручання також провели другому пораненому, який також виявився ветераном АТО.

Зазначимо, напередодні увечері акція протесту мешканців багатоповерхівки проти забудови єдиного проходу з двору переросла у сутички із сльозогінним газом між активістами та охоронцями з приватної фірми. Довелося втручатися поліції.

Усе почалося з мирної акції протесту жителів багатоповерхівки. Близько трьох сотень людей виступали проти забудови так званої арки "Газетного ряду" - території, де упродовж багатьох років працювали торгівці пресою. Після того, як арка перейшла у власність місцевого підприємця, її заварили металевими листами.