У Полтаві після учорашніх кривавих сутичок під міськрадою зібралося віче

У Полтаві на 17 годину зібралось віче в центрі міста біля будівлі міськради. Протестувальники вимагають скасувати дозвіл на забудову арки "Газетного ряду", ввести мораторій на нові МАФи та покарати винних у сутичках напередодні, йдеться у сюжеті ТСН.

Біля Полтавської міської ради потроху сходяться люди. Переважно учасники вчорашніх подій біля арки "Газетного ряду" – громадські активісти, ветерани АТО та мешканці будинку, яким металевою брамою перекрили в'їзд у двір.

Саме те, що забудовник металом закрив в'їзд у двір, й збурило напередодні полтавчан. Усе починалося як мирна акція - близько трьох сотень людей, в тому числі й мешканці будинку, протестували проти забудови цієї арки. А от спроба знести двері переросла у протистояння.

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Через вчорашні події люди хочуть відставки міського голови. Містяни вважають, що мер ігнорує думку громади.

Щодо чотирьох постраждалих у сутичці, а це троє ветеранів АТО та один патрульний, їхній стан стабільний. Важким поки що лишається стан потерпілого, якому завдали близько десяти ножових поранень. Але загроза життю вже минула.

За фактом вчорашніх подій поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень. Правоохоронці також проведуть позапланову перевірку діяльності Кременчуцької охоронної фірми "Скорпіон". Саме її найняв підприємець охороняти замуровану арку. Не відкидають й анулювання її ліцензії. Бо, за словами поліції, саме з боку охоронців побачили найбільше провокацій, що призвели до таких наслідків.