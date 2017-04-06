У Полтаві внаслідок сутичок на акції протесту проти забудови затримано 8 осіб - поліція (фото)

03:43, 06 квітня 2017
Інциденти
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Поліцією загалом затримано 8 найбільш активних осіб з обох сторін конфлікту.

npu.gov.ua

У Полтаві біля арки по вулиці Соборності зібралася акція протесту проти забудови, яка згодом переросла в сутички. Є постраждалі і затримані, повідомляє прес-служба Нацполіціі.

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"Біля арки, по вулиці Соборності, 37, близько 19:00, зібралися на мітинг спочатку до 50 осіб, а потім кількість мітингувальників зросла приблизно до понад 300 осіб", - розповіли в поліції.

У поліції заявили, що спочатку акція протесту проходила мирно. "Люди стояли з плакатами та словесно виказували невдоволення. В один із моментів між представниками приватної охоронної фірми та протестуючими раптово виникла бійка", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок сутички постраждали троє осіб. Одна людина отримала ножове поранення, ще одна - ушкодження голови, імовірно від удару дерев'яною палицею. Також травмовано патрульного поліцейського, якому завдали удари в обличчя, імовірно зламавши ніс.

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"З метою недопущення ескалації конфлікту, в ситуацію втрутилися працівники поліції. Вони розмежували конфліктуючі сторони і продовжують нести службу на місці події. Зі сторонами конфлікту проводилися перемовини щодо припинення радикальних дій, які загрожують життю і здоров'ю оточуючих громадян. На даний момент активного протистояння немає", - заявили в поліції.

Поліцією загалом затримано 8 найбільш активних осіб з обох сторін. Наразі особи цих людей встановлюються та встановлюються всі обставини правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня у Полтаві близько 19 вечора біля газетної арки на вулиці Соборності почалася акція протесту проти її забудови. Згодом між активістами та тими, хто її охороняв сталася сутичка.

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Теги: #поліція#сутички#Полтава