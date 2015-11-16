Мером Полтави переобрано екс-регіонала Мамая

Мером Полтави переобрано чинного міського голову Олександра Мамая.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили на підсумковому засіданні міської виборчої комісії.

За даними комісії, Мамай отримав 53 тисячі 390 голосів виборців, що становить 62,9%. Його конкурент, колишній мер Полтави Андрій Матковський (БПП "Солідарність") набрав 37,4% - 31 тисячу 955 голосів.

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Явка виборців становила близько 36%.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі найбільшу кількість голосів виборців набрав чинний мер, висуванець від партії "Совість України" Мамай, який отримав 23% голосів виборців. Водночас кандидат від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Андрій Матковський, який обіймав пост мера Полтави раніше, набрав 18,2% голосів.