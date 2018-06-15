Віхи тижня: скандал національної безпеки, розставання з Пинзеником і соло по-київськи
Спільними, хоч і не узгодженими, зусиллями Бориса Колесникова, Сергія Льовочкіна, Нестора Шуфрича міф про монолітність Партії регіонів похований остаточно...
РНБО перетворилася на майданчик для політичних розборок. Міністр фінансів вирішив залишити свою посаду. Члени Партії регіонів продовжили емоційний обмін думками про ступінь відданості один одного партійним ідеалам і Вікторові Януковичу особисто. Леонід Черновецький потішив слух «улюблених бабусь» і комунальників, яких зігнали на мітинг на його підтримку, співом а capella.
Але головний підсумок минулого тижня - повернення додому екіпажа судна Faina. Напевно, жодні політичні спекуляції навколо корабля і його небезпечного вантажу не затьмарять радість родичів і близьких моряків. Розповісти всю правду про перипетії звільнення двох десятків моряків українські спецслужби не зможуть - не належить. Зате пильний депутат-регіонал Валерій Коновалюк вже встиг заявити, що рейс судна був пов`язаний з незаконною торгівлею зброєю. Втім, і без його висновків зрозуміло, що сомалійські пірати не просто так відшукали набитий зброєю по зав’язку корабель на значній відстані від берега.
Випадок з Faina тільки підтверджує: українська влада надзвичайна слабка. Її економічні позиції підірвані світовою кризою, а політичним консенсусом між Президентом, прем`єром і спікером і не пахне. Засідання РНБО, яке неодноразово переносилося, так і не стало бенефісом Віктора Ющенка. Ні, глава держави у присутності преси висловив чимало зауважень на адресу прем`єра, яскраво порівнявши газові угоди з пактом Молотова - Ріббентропа, але й Тимошенко виявилася не в тім’я бита. Юлія Володимирівна організувала брифінг в кращих традиціях контрпропаганди - прямо на ґанку Банкової, не чекаючи закінчення засідання. Її версія правди в цілому зводиться до того, що президентська команда всіма силами прагне повернути компанію RosUkrEnergo у схему постачань газу в Україну. Гірка правда полягає в тому, що конфлікт по лінії Ющенко - Тимошенко вигідний і «Газпрому», і російським політикам, зацікавленим в ослабленні України.
Важко сказати, що більше дратує: публічна критика Президента на адресу прем`єр-міністра, яка граничить з образами, або готовність глави уряду розмахувати секретними документами перед журналістами для доказу власної правоти. Більшість з тих, хто чотири роки тому слухав на Майдані словам вождів помаранчевої революції, сьогодні почуваються обдуреними. Ніде правди сховати - при такому кліматі на українському політичному Олімпі говорити про існування державних секретів, м`яко кажучи, наївно. Міністр палива і енергетики Юрій Продан навіть запропонував заборонити членам уряди відвідувати засідання Радбезу, але ця підлабузницька ініціатива поки не знайшла відгуку у виконавчій владі.
Тимошенко добре розуміє, що газові угоди між «Газпромом» і «Нафтогазом України» відмінити надзвичайно складно, тому дозволила собі зосередитися на вирішенні інших злободенних задач. Наприклад, проведення конкурсу на посаду міністра фінансів вимагає від прем`єра політичного розрахунку і діловитої зваженості. Претендентів на кабінет, який залишив Пинзеник, чимало, але далеко не кожний з них зможе набрати необхідні для затвердження на посаді 226 депутатських голосів. І ще - дуже цікаво, чи не з`явиться Віктор Пинзеник, який написав заяву про відставку, і який, за словами прем`єра, не витримав випробування кризою, у складі президентської команди. Там фахівці з державних фінансів сьогодні на вагу золота.
З іншого боку, Юлія Володимирівна може із задоволенням спостерігати за тим, як гризуться (іншого слова і не підбереш) регіонали. Напевно, соратникам Януковича не варто було підходити близько до представників «Нашої України» - хто знає, бацила партійного розколу цілком може передаватися повітряно-крапельним шляхом. Спільними, хоч і не узгодженими, зусиллями Бориса Колесникова, Сергія Льовочкіна, Нестора Шуфрича міф про монолітність Партії регіонів похований остаточно. У цій ситуації Януковичу нічого не залишалося, як запевнити: партія вийде з конфлікту ще сильнішою. Блажен, хто вірує, як мовиться. З іншого боку, чвари в «регіональних» лавах повинні збудити самого Віктора Федоровича, бо він, заколисаний соціологами, не робить активних дій. Напевно, береже себе для тріумфального ведення президентської кампанії.
Серйозно загострилася ситуація в столиці. Команда Леоніда Черновецького опинилася не готовою до погіршення економічної ситуації в країні і Києві, і поки не дуже успішно протистоїть кризі. Підвищення тарифів і прагнення обкласти поборами всіх і вся - далеко не найефективніший спосіб вирішення комунальних проблем. Відсторонення Олеся Довгого від ведення засідань Київради навіть на день - це тривожний дзвінок для Леоніда Михайловича. Черновецький, який зачитує з папірця гнівні філіпіки на адресу Віктора Балоги, виглядає так само безглуздо, як і коли виспівує пісні на сходах мерії, перед своїми щирими і вимушеними прибічниками. Ось тільки рецепту гарантованої перемоги над столичним мером у його супротивників немає.
Євген Магда