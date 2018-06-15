Віхи тижня: скандал національної безпеки, розставання з Пинзеником і соло по-київськи

РНБО перетворилася на майданчик для політичних розборок. Міністр фінансів вирішив залишити свою посаду. Члени Партії регіонів продовжили емоційний обмін думками про ступінь відданості один одного партійним ідеалам і Вікторові Януковичу особисто. Леонід Черновецький потішив слух «улюблених бабусь» і комунальників, яких зігнали на мітинг на його підтримку, співом а capella.

Але головний підсумок минулого тижня - повернення додому екіпажа судна Faina. Напевно, жодні політичні спекуляції навколо корабля і його небезпечного вантажу не затьмарять радість родичів і близьких моряків. Розповісти всю правду про перипетії звільнення двох десятків моряків українські спецслужби не зможуть - не належить. Зате пильний депутат-регіонал Валерій Коновалюк вже встиг заявити, що рейс судна був пов`язаний з незаконною торгівлею зброєю. Втім, і без його висновків зрозуміло, що сомалійські пірати не просто так відшукали набитий зброєю по зав’язку корабель на значній відстані від берега.

Випадок з Faina тільки підтверджує: українська влада надзвичайна слабка. Її економічні позиції підірвані світовою кризою, а політичним консенсусом між Президентом, прем`єром і спікером і не пахне. Засідання РНБО, яке неодноразово переносилося, так і не стало бенефісом Віктора Ющенка. Ні, глава держави у присутності преси висловив чимало зауважень на адресу прем`єра, яскраво порівнявши газові угоди з пактом Молотова - Ріббентропа, але й Тимошенко виявилася не в тім’я бита. Юлія Володимирівна організувала брифінг в кращих традиціях контрпропаганди - прямо на ґанку Банкової, не чекаючи закінчення засідання. Її версія правди в цілому зводиться до того, що президентська команда всіма силами прагне повернути компанію RosUkrEnergo у схему постачань газу в Україну. Гірка правда полягає в тому, що конфлікт по лінії Ющенко - Тимошенко вигідний і «Газпрому», і російським політикам, зацікавленим в ослабленні України.

Важко сказати, що більше дратує: публічна критика Президента на адресу прем`єр-міністра, яка граничить з образами, або готовність глави уряду розмахувати секретними документами перед журналістами для доказу власної правоти. Більшість з тих, хто чотири роки тому слухав на Майдані словам вождів помаранчевої революції, сьогодні почуваються обдуреними. Ніде правди сховати - при такому кліматі на українському політичному Олімпі говорити про існування державних секретів, м`яко кажучи, наївно. Міністр палива і енергетики Юрій Продан навіть запропонував заборонити членам уряди відвідувати засідання Радбезу, але ця підлабузницька ініціатива поки не знайшла відгуку у виконавчій владі.

Тимошенко добре розуміє, що газові угоди між «Газпромом» і «Нафтогазом України» відмінити надзвичайно складно, тому дозволила собі зосередитися на вирішенні інших злободенних задач. Наприклад, проведення конкурсу на посаду міністра фінансів вимагає від прем`єра політичного розрахунку і діловитої зваженості. Претендентів на кабінет, який залишив Пинзеник, чимало, але далеко не кожний з них зможе набрати необхідні для затвердження на посаді 226 депутатських голосів. І ще - дуже цікаво, чи не з`явиться Віктор Пинзеник, який написав заяву про відставку, і який, за словами прем`єра, не витримав випробування кризою, у складі президентської команди. Там фахівці з державних фінансів сьогодні на вагу золота.

З іншого боку, Юлія Володимирівна може із задоволенням спостерігати за тим, як гризуться (іншого слова і не підбереш) регіонали. Напевно, соратникам Януковича не варто було підходити близько до представників «Нашої України» - хто знає, бацила партійного розколу цілком може передаватися повітряно-крапельним шляхом. Спільними, хоч і не узгодженими, зусиллями Бориса Колесникова, Сергія Льовочкіна, Нестора Шуфрича міф про монолітність Партії регіонів похований остаточно. У цій ситуації Януковичу нічого не залишалося, як запевнити: партія вийде з конфлікту ще сильнішою. Блажен, хто вірує, як мовиться. З іншого боку, чвари в «регіональних» лавах повинні збудити самого Віктора Федоровича, бо він, заколисаний соціологами, не робить активних дій. Напевно, береже себе для тріумфального ведення президентської кампанії.

Серйозно загострилася ситуація в столиці. Команда Леоніда Черновецького опинилася не готовою до погіршення економічної ситуації в країні і Києві, і поки не дуже успішно протистоїть кризі. Підвищення тарифів і прагнення обкласти поборами всіх і вся - далеко не найефективніший спосіб вирішення комунальних проблем. Відсторонення Олеся Довгого від ведення засідань Київради навіть на день - це тривожний дзвінок для Леоніда Михайловича. Черновецький, який зачитує з папірця гнівні філіпіки на адресу Віктора Балоги, виглядає так само безглуздо, як і коли виспівує пісні на сходах мерії, перед своїми щирими і вимушеними прибічниками. Ось тільки рецепту гарантованої перемоги над столичним мером у його супротивників немає.

Євген Магда