Столичне метро порозумілося з Київенерго – чи надовго?

“Відповідальність лежить на Черновецькому, який у дуже складний для Києва час поїхав відпочивати до Ізраїлю”... “Кияни сплачують вчасно, але міська влада свою частину грошей не перераховує”...

Днями голова правління Київенерго Едуард Соколовський заявив про ймовірне обмеження з 1 березня електропостачання столичного метрополітену до рівня екологічної броні, бо протягом лютого підприємство не здійснювало платежів за поставлену електроенергію. Наразі, за словами Соколовського, заборгованість київської підземки за спожиту електроенергію становить 5,5 мільйона гривень.

– Сподіваюся, проблема вирішиться. Але якщо платежів не буде, нам нічого іншого не залишиться, – наголосив Соколовський, додавши, що піти на такий крок у нього “вистачить волі”. – Більше того, у мене вистачить стовідсоткових законних підстав. Відповідальність за це лежатиме передусім на керівництві підприємства. Відповідальність у тому числі й перед правоохоронними органами.

Соколовський наголосив, що взагалі-то столична підземка є сумлінним платником. “Я щиро сподіваюсь, що нам не доведеться йти на такі крайні заходи як позбавлення “Київського метрополітену” електрики”, – заявив він.

– Київенерго вимушене йти на такий крок через великі борги. – розповідає УНІАН заступник голови фракції БЮТ у Київраді Тетяна Меліхова. – Проблема не лише в заборгованості метрополітену. Наші ТЕЦ виробляють тепло, а з міського бюджету торік не погашено близько мільярда гривень за різницю в тарифах. Київенерго має розраховуватися за газ.

У свою чергу начальник Київського метрополітену Петро Мірошников запевнив киян, що столичне метро не залишиться без електроенергії.

– Запевняю всіх киян та гостей столиці, які користуються послугами метрополітену, що ми зробимо все можливе, аби фінансові негаразди не позначилися на якості перевезень, – повідомив Мірошников. – Київський метрополітен, як і решта підприємств комунального та державного підпорядкування, в умовах фінансової кризи змушений планувати свою роботу з урахуванням економії ресурсів. Але це жодним чином не стосується питань комфортного і безпечного пересування пасажирів.

У метрополітені й раді б заплатити, але грошей не мають. І не з власної провини, а через брак компенсації від столичної влади за перевезення пільговиків.

– Хочу відзначити, що борг за спожиту електроенергію утворився через недоотримання необхідних коштів. З листопада 2008 року ми перестали отримувати субвенцію з бюджету на безкоштовне перевезення пасажирів певних категорій, що передбачено чинним законодавством, – зауважив Мірошников.

– Повна відповідальність за нинішню ситуацію лежить на київському голові Леоніді Черновецькому, який у дуже складний для міста час поїхав відпочивати до Ізраїлю й фактично усунувся від бюджетного процесу, а підконтрольні йому фракції сьогодні зривають сесію, не приходять на неї, не розглядають і не приймають міський бюджет, – коментує УНІАН представник Блоку Кличка, Дмитро Андрієвський. – Черновецький відповідальний за те, що місто не здійснило відповідне фінансування, аби метрополітен розрахувався з Київенерго. Загалом борг КМДА становить більш як мільярд гривень у розрахунках з Київенерго. Кияни сплачують своєчасно, а міська влада свою частину грошей не перераховує. Більше того, у запропонованому бюджеті паном Черновецьким не враховані в повному обсязі необхідні кошти для того, щоб і надалі, у 2009 році, такої ситуації не було.

Раніше опозиційні до міського голови депутати в Київраді вже заявляли, що в проекті столичного бюджету-2009 кошти для компенсації Київському метрополітену та Київпастрансу за перевезення пільгових категорій громадян не передбачені.

– Згідно з рішеннями Київради виділяти кошти на такі компенсації – і студентам, і малозахищеним, і школярам – КМДА просто зобов’язана, – наголосив голова постійної комісії Київради з питань транспорту і зв’язку Дмитро Олійник. – Якщо буде ухвалено нині запропонований КМДА варіант бюджету на 2009 рік без змін, запропонованих від транспортної комісії, це означатиме, що жодна категорія киян своїм правом безкоштовного або пільгового проїзду цього року не скористається.

За його словами, згідно зі зверненням столичного метрополітену, на компенсації з міського бюджету за пільговий проїзд на 2009 рік малозахищених верств населення потрібно майже 44 млн. грн., близько 27 млн. грн. – на студентів, 4,15 млн. грн. – на школярів, близько 10,5 млн. грн. – на міліціонерів, майже 6 млн. – на листонош Укрпошти, тож загальна сума компенсацій сягає 88,2 мільйона гривень.

Учора протягом дня Київенерго і Київський метрополітен вели активний діалог. Про це УНІАН розповіла керівник прес-служби метрополітену Надія Шумак, зазначивши, що переговори тривають і сьогодні. На запитання, яким чином метро може зменшити споживання енергії, пані Шумак відповіла так: підприємство може економити електроенергію тільки в адміністративних частинах, а не власне в підземці. Але це мізер у загальному обсязі енергоспоживання. Що ж до руху поїздів, то там про жодну економію йтися не може – бо це безпека пасажирів. Спілкування не пройшло дарма, Київенерго врешті-решт погодилося на відстрочку сплати боргу.

– Частину боргу ми погашаємо зараз, а решту – переносимо на наступний місяць. Ніяких обмежень подачі електроенергії з боку Київенерго не буде. Домовленості досягнуто. Усе гаразд, – заспокоїла Шумак.

Метрополітен – це тільки перша ластівка. Столичні підприємства й цілі галузі також можуть потерпати через незатверджений бюджет уже найближчим часом.

– Сьогодні втричі скорочено програму “Турбота”, яка торкається насамперед пенсіонерів і соціально незахищених верств населення, розмірковує Андрієвський. – А це якраз той електорат, на який розраховував пан Черновецький. – Друге питання – охорони здоров’я і освіта. Найбільш критична ситуація складається з учителями. Вони фактично позбавлені дотацій, муніципальних надбавок, які були передбачені рішенням Київради. Сьогодні такі надбавки не закладені до бюджету. Більш того, оскільки фінансування освіти відбувається за рахунок бюджетів районів, а бюджети ці суттєво скорочуються, виникають серйозні побоювання, що у квітні-травні бракуватиме грошей для заробітної плати. Лікарі теж утратили сьогодні муніципальну надбавку, яка була встановлена рішенням Київради, реально цих грошей немає. Ще одна галузь – житлово-комунальне господарство. Пан Черновецький обіцяв працівникам ЖКГ, передусім двірникам, надбавку. Така надбавка з грудня в жодному районі не сплачується. У чотирьох районах є заборгованість із зарплаті за грудень.

Столичний бюджет мав бути затверджений ще 1 січня, нагадує Тетяна Меліхова. Але протягом двох місяців цього так і не відбулося. Це означає, зауважила вона, що мерія має можливість здійснювати витрати на власний розсуд. Тобто фінансувати “ті статті, у яких у них є певна зацікавленість, а те, що вкрай необхідно, може бути відсунуто на другий план...

– Міська влада не впоралася з бюджетом 2008 року, – сказала Меліхова. – Накопичувалися борги. Це свідчить про відсутність жилки господарника в міського голови. Можна бути гарним бізнесменом, а в господарстві міста залишатися необізнаним. Слід би зосередити увагу саме на комунальному господарстві, а не вигадувати речі, що виходять за межі закону й за рамки здорового глузду.

Анна Ященко