Завтра у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО
18:35, 04 березня 2009Політика
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Делегацію очолить Хандогій
|Василь КИРИЛИЧ
Як повідомив УНІАН речник МЗС Василь КИРИЛИЧ, українську делегацію на зазначеному заході очолить т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ.
У ході зустрічі будуть обговорені актуальні питання реалізації курсу України на євроатлантичну інтеграцію та імплементації у цьому зв’язку минулорічних рішень Бухарестського саміту НАТО та Брюссельської зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ Альянсу.
Під час перебування у Брюсселі В.ХАНДОГІЙ проведе низку двосторонніх зустрічей.
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