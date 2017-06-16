Світовий Конґрес Українців закликав Трампа зустрітись з Порошенком раніше, ніж з Путіним

У листі до президента Сполучених Штатів Америки від 15 червня 2017 р. президент Світового конґресу українців (СКУ) Евген Чолій закликав президента Дональда Трампа зустрітися з президентом України Петром Порошенком перед будь-якою зустріччю з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, щоб повністю зрозуміти виклики, перед якими постала Україна намагаючись захистити свою територіальну цілісність і одночасно забезпечити мир і безпеку в регіоні.

Про це повідомили у прес-службі СКУ.

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Зокрема, президент СКУ привернув увагу до прогресу України на шляху до повної європейської інтеграції, акцентувавши на двох недавніх великих досягненнях:

а) офіційному підписанні 17 травня 2017 р. Регламенту про безвізовий режим для громадян України до держав, що входять до Шенгенської зони;

б) схваленні 30 травня 2017 р. ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною Сенатом Нідерландів.

Крім того, Чолій відзначив прогрес України в проведенні реформ і антикорупційних заходів у час гібридної війни, яку більше трьох років веде проти України РФ.

“Світовий Конґрес Українців впевнений, що українці можуть і надалі розраховувати на підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету і територіальної цілісності України,” - заявив Чолій.