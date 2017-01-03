Світовий конгрес українців попередив про небезпеку кібератак з боку РФ під час виборів у Європі

Про це повідомили у прес-службі СКУ.

У Конгресі, зокрема, нагадали про введення США додаткових санкцій проти РФ через кібератаки під час президентських виборів 2016 року в США, а також засудили намагання РФ вплинути на виборчий процес у цій країні.

Разом з тим, зауважили у прес-службі, СКУ наголошує на серйозності небезпеки подібних кібератак з боку Росії, зокрема, під час майбутніх виборів у державах Європи у 2017 році.

Конгрес звертає увагу неурядових організацій, а зокрема тих, які активно просувають демократичні цінності, на важливість посилення своїх засобів безпеки, насамперед щодо баз даних, веб-сайтів, соціальних мереж і систем комунікації. «Світовий конгрес українців закликає міжнародне співтовариство, включно з неурядовими організаціями, бути надзвичайно пильним та робити відповідні заходи, щоб захищати себе від різних кібератак, які тепер активно веде Російська Федерація», – наголосив президент СКУ Евген Чолій.

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Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2016 року президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками під час президентської виборчої кампанії в США.

Під санкції потрапили п‘ять відомств, зокрема ФСБ, ГРУ і Спеціальний технологічний центр. Крім того, у список потрапили шість фізичних осіб: керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і троє його заступників - Ігор Костюков, Володимир Алексєєв і Сергій Гізунов. Крім того, в ньому містяться прізвища програмістів Олексія Білана і Євгена Богачова.

У відповідь у Кремлі заявили, що адміністрація Обами, розширивши санкції проти РФ, хоче завдати удару по зовнішньополітичних планах» обраного президента Дональда Трампа.