Під Радою близько 100 осіб вимагають позбавлення депутатської недоторканності тих, на кого є подання ГПУ

Близько 100 осіб біля ВР вимагають позбавлення депутатської недоторканності тих, на кого є подання генерального прокурора України. Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають прапори “Рух нових сил” та партія "Самопоміч”.

На трибуні виступає народний депутат України Єгор Соболєв (фракція “Самопоміч”), який наголошує на необхідності скасування депутатської недоторканності для тих народних депутатів, які підозрюються у злочинних діях. На імпровізованій сцені розміщено п'ять 3-літрових банок, всередині яких розміщені фотографії народних депутатів України щодо яких є подання — Полякова, Розенблата, Андрія Лозового, Євгена Дендея і Олеся Довгого.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор україни Юрій Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

4 липня Комітет ВР з питань регламенту направив Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.

5 липня комітет назвав недостатньо обґрунтованим і направив Парубію подання ГПУ на Лозового.

6 липня Регламентний комітет назвав недостатньо обґрунтованими подання ГПУ щодо Полякова і спрямував відповідні документи Парубію.

7 липня комітет визнав вмотивованими і обґрунтованими та направив Парубію подання на Розенблата.

12 липня регламентний комітет ВР розгляне подання на Добкіна.