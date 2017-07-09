Луценко анонсував нові гучні кримінальні справи проти нардепів та міністрів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував нові гучні кримінальні провадження проти представників нинішньої влади – виконавчої та законодавчої.

Про це Луценко сказав у прямому ефірі програми ТСН.Тиждень.

"Аналіз дій судової гілки влади – виключна компетенція Національного антикорупційного бюро. Тому ми зосереджені над діячами минулого і нинішнього дня з виконавчої та законодавчої гілок влади. Так, ми зараз розглядаємо справи, в яких ідеться і про депутатів, і про діючих міністрів. Хочу нагадати, що ми цим займаємося паралельно з наданням оцінки екс-президента Януковича, близько двох десятків його поплічників, які розікрали країну, і слідство по всім ним закінчено. За минулий рік ми віддали до суду 1,2 тис. хабарників діючої влади. І цього року збираємося лише збільшувати темпи і висоту посад тих, хто розкрадає країну", - запевнив генпрокурор.

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Як повідомляв УНІАН, Луценко у червні направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що парламент розгляне подання на пленарному тижні, що триватиме з 11 по 14 липня.