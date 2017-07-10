Усі подання на зняття недоторканності з нардепів можуть бути розглянуті в один день - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що всі подання Генеральної прокуратури щодо скасування депутатської недоторканності будуть проголосовані у сесійній залі. Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав на брифінгу.

За словами Парубія, відповідно до регламенту, ці подання мають бути розглянуті “не пізніше 7 днів після рішення комітету”.

На запитання УНІАН, чи будуть підтримані подання ГПУ в сесійній залі на шістьох народних депутатів, Парубій відповів: “Щодо перспективи прийняття рішень, то тут гадати складно, але мушу зазначити, що до сьогоднішнього дня парламент усі подання, які були подані, проголосував. Нам, звичайно, дуже прикро від того, що жодне з цих подань не дійшло до логічного завершення врешті-решт, і та робота, яка була проведена парламентом до сьогодні, ще не є завершена прокуратурою”.

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“Я сподіваюся, що всі шість подань в залі ВР будуть проголосовані”, - зауважив Парубій.

На запитання з приводу ініціативи про перенесення розгляду подань на четвер, щоб була забезпечена необхідна кількість голосів від фракцій та груп для підтримання важливих законів, Парубій відповів: “Я особисто не бачу принципової відмінності між тим, чи ці питання будуть стояти у вівторок, чи в четвер. І я є в повній готовності, що якщо завтра не буде перенесено (розгляд подань на зняття недоторканності з ряду депутатів з вівторка на четвер - УНІАН), то ми завтра перейдемо до їхнього розгляду. Не бачу з цим труднощів, і не бачу з цим проблем”.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор україни Юрій Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

4 липня Комітет ВР з питань регламенту направив Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.

5 липня комітет назвав недостатньо обґрунтованим і направив Парубію подання ГПУ на Лозового.

6 липня Регламентний комітет назвав недостатньо обґрунтованими подання ГПУ щодо Полякова і спрямував відповідні документи Парубію.

7 липня комітет визнав вмотивованими і обґрунтованими та направив Парубію подання на Розенблата.

12 липня регламентний комітет ВР розгляне подання на Добкіна.