Холодницький заявив, що у нього "лежить на столі" подання на ще одного нардепа

Подання на одного народного депутата може бути внесено на розгляд регламентного комітету ВР наступного тижня.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив голова САП Назар Холодницький.

"У мене на столі лежить ще одне подання на ще одного нардепа, корупційного злочину. Думаю, до кінця наступного тижня ми його внесемо, принаймні в регламентний комітет", - зазначив він.

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"Свою роботу щодо 5 подань ми не завершили, процес триває", - додав Холодницький.

Також він висловив припущення, що один із нардепів "не дочекається розгляду на засіданні Верховної Ради і втече".

"Я не можу гарантувати, що всі 5 народних депутатів, подання на яких вже розглянуті, дочекаються ... або принаймні прийдуть в зал і прийме те рішення, яке винесе зал (ВР). У мене гарантій немає, але як прокурор я нічого зробити не можу", - зазначив глава САП.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгенія Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Оппоблока" Михайла Добкіна.