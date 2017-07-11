Рада сьогодні розгляне зняття недоторканності з депутатів

Верховна Рада відмовилась переносити розгляд усіх шістьох подань на зняття депутатської недоторканності, тому частина з них розглядатиметься сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицію двох фракцій – «Блоку Петра Порошенка» та "Народний фронт" - про розгляд всіх 6 подань в четвер проголосували лише 190 (за необхідного мінімуму 226 - УНІАН) із 366 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Коли це питання ставилося на голосування, депутати від "Самопомочі" та ВО "Свобода” скандували, що це порушення Регламенту Верховної Ради і що частину подань має бути розглянуто сьогодні.

Після нерезультативного рішення голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що оскільки рішення не ухвалено, то він зараз невідкладно вийде на зв’язок з генеральним прокурором Юрієм Луценком, щоб з‘ясувати, о котрій годині він зможе прибути до парламенту.

Читайте такожГПУ підозрює наявність подвійного громадянства у декого з п’яти депутатів, яких хочуть позбавити недоторканності

Голова ВР наголосив, що зробить це невідкладно. За його словами, парламент розпочне розгляд кількох подань “найближчим часом, як тільки генпрокурор підтвердить, за скільки часу він може прийти до Верховної Ради”.

З президії парламенту Парубій закликав генпрокурора якнайшвидше прибути до сесійної зали, щоб розпочати розгляд питань про зняття депутатської недоторканності з кількох депутатів. При цьому він не уточнив, скільки подань сьогодні буде розглянуто.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата,Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Однак Регламентний комітет визнав умотивованими і обґрунтованими лише подання на Розенблата.

12 липня Регламентний комітет ВР розгляне подання на Добкіна.