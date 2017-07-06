"Слава Богу, він корупціонер": НАБУ оприлюднило відео щодо хабарів нардепам Полякову і Розенблату

На регламентному комітеті Верховної Ради, де розглядали подання Генпрокуратури щодо нардепа Максима Полякова у так званій "бурштиновій схемі", оприлюднили частину оперативного відео. Національне антикорупційне бюро також виклало відео у мережу.

Розшифровку показаного на засіданні комітету відео здійснив проект "Схеми".

На записах нібито помічниця Полякова Любонько веде переговори з Катериною, яка нібито є агентом Спеціальної антикорупційної прокуратури, щодо виплати фінансової винагороди Полякову і Розенблату за внесення ними правок до законопроекту щодо легалізації видобутку бурштину. На відео показано начебто передачу помічниці Полякова $5 тис., за які потім, як стверджують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, помічниця придбала два мобільні телефони для Полякова та його дружини.

Зокрема, розшифровано зустріч Полякова, Любонько та Катерини, 17 листопада 2016 року:

Поляков М.: Дивіться, поки… Ну те, що я з Розенблатом беремося, і ми можемо вставити то, що він вставить, потім правки, коли відкличе…. Ну, це ти, Таню, поговориш з його помічницею, як він це зробить, ось… В будь-якому разі, щоб Ви розуміли: будь-хто, хто зареєструє (і це буде не Розенблат) – це все взагалі викинуті гроші.. Ніякої перспективи не буде, ну просто… Це можна взяти, але… це ось..

Любонько: Я це Каті казала…

Поляков: Це як мінімум там, нечесно. Ну, якщо Вам кудись треба викинути, – можна, звичайно (сміються). Це, якщо у вас є таке завдання – якомога більше витратити – це добре. Ось, вітається. Але, за великим рахунком, головний співавтор і всю цю аферу розробив Розенблат. Тобто, відповідно, якби він ходив до інших, він сьогодні монополіст в цьому, тому що він головний співавтор. Так, там є й інші співавтори (можуть внести), але він - головний лобіст цієї ідеї. Зрозуміло, якщо воно буде з ним не узгоджено, тобто воно не буде мати ніякої перспективи…

Поляков: Ну Розенблат, слава Богу, він корупціонер. От. Ну жарт… Насправді, тобто, він нормальний хлопець (сміються). І розуміє, що таке бізнес. Тому я так кажу. Він каже: «в принципі так, питань немає, я готовий підключитися. Ну тут треба і згори, і знизу».

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Також було продемонстровано відео за участю нібито Розенблата, де він уточнює суми в доларах, які були передані, зокрема, через нібито помічницю Полякова за внесення до законопроекту необхідних поправок.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня генпрокурор вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності Розенблата і Полякова. В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму $280 тис., в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва.

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Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину. Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення. Крім того, 20 червня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру шести особам, причетним до вимагання та одержання хабарів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

У НАБУ уточнили, що підозри оголошено двом охоронцям депутата Розенблата; помічнику-консультанту депутата Полякова, а також трьом представникам міжфракційного об'єднання Верховної Ради «Депутатський контроль».