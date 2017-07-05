ГПУ знову програла: Регламентний комітет Ради визнав подання на Лозового "недостатньо обґрунтованим"

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи парламенту вважає подання Генеральної прокуратури на народного депутата від "Радикальної партії" Андрія Лозового, який підозрюється у несплаті податків, недостатньо обґрунтованим і направляє його голові ВР Андрію Парубію.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комітету оголосив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.

Як повідомляв УНІАН раніше, Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Голова ВР Андрій Парубій заявляв, що парламент розгляне подання на пленарному тижні, що триватиме з 11 по 14 липня. 3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим. 4 липня Комітет ВР з питань регламенту направив Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.