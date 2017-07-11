Рада розглядає зняття недоторканності з депутатів (подію завершено)

ВР відмовилась переносити розгляд усіх шістьох подань на зняття депутатської недоторканності, тому частину з них розглядають сьогодні.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прибули до сесійної зали Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, вони розмістилися в суддівській ложі парламенту.

Парламент розпочинає розгляд подань щодо зняття недоторканності з 5 народних депутатів.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що на одне подання буде відведено понад годину часу, й орієнтовно розгляд цих документів буде закінчено о 22:00

Як відомо, сьогодні депутати вирішили продовжити пленарне засідання до завершення розгляду всіх п’яти подань.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата,Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Однак Регламентний комітет визнав умотивованими і обґрунтованими лише подання на Розенблата.

12 липня Регламентний комітет ВР розгляне подання на Добкіна.