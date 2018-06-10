Антикризова програма: ПР і БЮТ не наважуються схрестити вужа і їжака
Бютівці несподівано змінили свої підходи до програми Тимошенко. "Опозиційний лев", ніби за помахом чарівної палички, став мишеням-опортуністом...
Ідея одночасних дострокових виборів була основним майданчиком для діалогу Ющенка і Януковича. Позбавлення перспектив розпуску ВР позбавляє сенсу таку співпрацю...
Логіка ухвалення рішень українськими парламентаріями часто не піддається поясненню: опозиція і коаліція несподівано вирішили відкласти на місяць розгляд антикризової програми уряду Тимошенко. Якщо так піде далі, то криза може закінчитися сама по собі, без участі української влади.
|Іван Кириленко і Олександр Єфремов
Віктор Янукович, який на початку квітня на площах Києва і Сімферополя таврував владу за нездатність подолати кризові явища і висловлював готовність узяти на себе повну відповідальність за ситуацію в країні, несподівано погодився з пропозицією політичних опонентів. Опозиційний лев, ніби за помахом чарівної палички, став мишеням-опортуністом. Віктор Федорович переконливо підтвердив, що є політиком з териконовим рейтингом - високим, але не підкріпленим реальними досягненнями. Янукович помітно обтяжується перебуванням в опозиції, але статус партійного вождя і екс-прем`єра не дозволяє йому погодитися на пропозиції про співпрацю з владою.
Розчулює «регіональна» аргументація власної несподіваної пасивності: не хочемо, мовляв, псувати співгромадянам великодній настрій. Правда, чесніше було б визнати, що період великодньо-травневих свят більшість парламентаріїв вважають за краще провести далеко від співгромадян і державних турбот. У перспективі для нової аргументації бездіяльності радимо купити календар, де позначено різноманітні свята.
Якщо говорити серйозно, то очевидними є декілька фактів. Перший, найбільш неприємний: ні влада, ні опозиція не мають у своєму розпорядженні реальних програм виходу з кризи. Грубі пачки паперу, які співгромадянам представляють як ініціативи у боротьбі з кризою, є набором нереальних для виконання обіцянок. Тому урочисті присягання схрестити вужа і їжака, одержавши при цьому кілька метрів колючого антикризового дроту, звучать вкрай непереконливо. Проблема в тому, що протистояння кризі передбачає не збільшення податкового тягаря чи закручування гайок відносно малого і середнього бізнесу, а непопулярні заходи на зразок скорочення державних витрат. Проте піти на них напередодні виборчої кампанії (а то й двох) жодна впливова політична сила не наважується.
|Янукович, Ахметов
Також варто нагадати, що БЮТ і Партія регіонів продовжують уповільнені консультації про внесення змін до Конституції. Якщо результат не буде досягнутий до кінця червня, переговори втратять сенс до завершення президентських виборів. Всі серйозні претенденти на крісло глави держави і без того втягуються у виборчу кампанію. Проте майбутній місяць парламентери з біло-блакитного і біло-сердечного таборів можуть використати для досягнення консенсусу. Його сенс зрозумілий: примусове і безповоротне завершення політичної кар`єри Ющенком і поділ влади на максимально паритетних началах. Багато що залежатиме від того, чи готовий Віктор Федорович стати Президентом, у якого не буде реальних важелів влади. А якщо ще точніше - чи готові до такого варіанту подій численні групи впливу в Партії регіонів.
Цинічно, як і належить політикам, вирішуючи власні завдання, парламентарії демонструють завидну міцність нервів. Їх не бентежить визнання України однією з країн, які найбільш постраждали від кризи, так само як і падіння кредитних рейтингів вітчизняних банків. І «регіонали», і бютівці вважають, що у зволіканні з ухваленням антикризової програми немає нічого страшного. Ви з ними згодні?
Євген Магда