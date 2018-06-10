Антикризова програма: ПР і БЮТ не наважуються схрестити вужа і їжака

Ідея одночасних дострокових виборів була основним майданчиком для діалогу Ющенка і Януковича. Позбавлення перспектив розпуску ВР позбавляє сенсу таку співпрацю...

Логіка ухвалення рішень українськими парламентаріями часто не піддається поясненню: опозиція і коаліція несподівано вирішили відкласти на місяць розгляд антикризової програми уряду Тимошенко. Якщо так піде далі, то криза може закінчитися сама по собі, без участі української влади.

Бютівці, які стверджували, що програма дій уряду припадає пилом у парламенті з грудня 2008 року, несподівано змінили свої підходи. Лідер парламентських «сердечників» Іван Кириленко запропонував перенести розгляд антикризових заходів уряду, щоб вони могли пройти затвердження в парламентських комітетах. Бютівці від імені Кабінету Міністрів обіцяють врахувати в своєму антикризовому плані і пропозиції Партії регіонів, буквально днями надані представникам влади.

Віктор Янукович, який на початку квітня на площах Києва і Сімферополя таврував владу за нездатність подолати кризові явища і висловлював готовність узяти на себе повну відповідальність за ситуацію в країні, несподівано погодився з пропозицією політичних опонентів. Опозиційний лев, ніби за помахом чарівної палички, став мишеням-опортуністом. Віктор Федорович переконливо підтвердив, що є політиком з териконовим рейтингом - високим, але не підкріпленим реальними досягненнями. Янукович помітно обтяжується перебуванням в опозиції, але статус партійного вождя і екс-прем`єра не дозволяє йому погодитися на пропозиції про співпрацю з владою.

Розчулює «регіональна» аргументація власної несподіваної пасивності: не хочемо, мовляв, псувати співгромадянам великодній настрій. Правда, чесніше було б визнати, що період великодньо-травневих свят більшість парламентаріїв вважають за краще провести далеко від співгромадян і державних турбот. У перспективі для нової аргументації бездіяльності радимо купити календар, де позначено різноманітні свята.

Якщо говорити серйозно, то очевидними є декілька фактів. Перший, найбільш неприємний: ні влада, ні опозиція не мають у своєму розпорядженні реальних програм виходу з кризи. Грубі пачки паперу, які співгромадянам представляють як ініціативи у боротьбі з кризою, є набором нереальних для виконання обіцянок. Тому урочисті присягання схрестити вужа і їжака, одержавши при цьому кілька метрів колючого антикризового дроту, звучать вкрай непереконливо. Проблема в тому, що протистояння кризі передбачає не збільшення податкового тягаря чи закручування гайок відносно малого і середнього бізнесу, а непопулярні заходи на зразок скорочення державних витрат. Проте піти на них напередодні виборчої кампанії (а то й двох) жодна впливова політична сила не наважується.

До того ж Віктора Януковича спіткало декілька розчарувань. Публічний реверанс Ріната Ахметова на адресу уряду примусив деяких аналітиків констатувати завершення політичного роману між найбагатшим українцем і найрейтинговішим кандидатом у Президенти. Проте не все так просто - іншого висуванця у Партії регіонів просто немає, тому терпіти Віктора Федоровича у якості вождя «регіоналам» доведеться до завершення виборчої кампанії. Не просто терпіти, а фінансувати кампанію. Засмутило лідера опозиції інше - Конституційний Суд, як стверджує «Комерсантъ-Україна», не збирається давати Вікторові Ющенку можливість розпустити парламент. А цей варіант - з проведенням одночасних дострокових виборів законодавчого органу і глави держави - був, мабуть, основним майданчиком для діалогу між Ющенком і Януковичем. Позбавлення перспектив розпуску Верховної Ради шостого скликання позбавляє сенсу співпрацю Президента і лідера опозиції - останньому, можливо, тепер вигідніше дружити не проти прем`єра, а з нею.

Також варто нагадати, що БЮТ і Партія регіонів продовжують уповільнені консультації про внесення змін до Конституції. Якщо результат не буде досягнутий до кінця червня, переговори втратять сенс до завершення президентських виборів. Всі серйозні претенденти на крісло глави держави і без того втягуються у виборчу кампанію. Проте майбутній місяць парламентери з біло-блакитного і біло-сердечного таборів можуть використати для досягнення консенсусу. Його сенс зрозумілий: примусове і безповоротне завершення політичної кар`єри Ющенком і поділ влади на максимально паритетних началах. Багато що залежатиме від того, чи готовий Віктор Федорович стати Президентом, у якого не буде реальних важелів влади. А якщо ще точніше - чи готові до такого варіанту подій численні групи впливу в Партії регіонів.

Цинічно, як і належить політикам, вирішуючи власні завдання, парламентарії демонструють завидну міцність нервів. Їх не бентежить визнання України однією з країн, які найбільш постраждали від кризи, так само як і падіння кредитних рейтингів вітчизняних банків. І «регіонали», і бютівці вважають, що у зволіканні з ухваленням антикризової програми немає нічого страшного. Ви з ними згодні?

Євген Магда