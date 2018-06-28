Чи варто Москві боятися торгівельних рекордів Києва та Мінська?

Україна та Білорусь минулого року мали рекордний товарообіг… Дві країни всерйоз розглядають можливість переходу на розрахунки у гривні у взаємній торгівлі… Російські ЗМІ бачать у нових проектах Києва та Мінська “руку Брюсселя”… Стан справ у економічних відносинах України та Білорусі коментує екс-керівник ТЄМ…

Схоже, між Києвом та Мінськом очікується вже не просто суттєве потепління, а дещо більше. Зокрема йдеться про перспективу переходу на розрахунки у гривні в торговельних відносинах двох країн (про це заговорили одразу після січневої зустрічі президентів Віктора Ющенка та Олександра Лукашенко), що вже викликало досить нервову реакцію у російських ЗМІ. Деякі навіть побачили в цьому “руку Брюсселя”

Посол України в Білорусі Ігор Ліховий у інтерв’ю БелаПАН зауважив, що такий крок за умов світової фінансової кризи може бути досить перспективним: “ми можемо успішно обходитися досить стабільною гривнею і досить стабільним білоруським рублем”. З такою точкою зору згоден і начальник управління інформації Нацбанку Білорусії Анатолій Дроздов. Regnum.ru наводить слова Дроздова, що Білорусь украй зацікавлена в укладенні такої угоди: "Це дасть можливість піти в розрахунках від долара і євро, які в умовах кризи ще треба заробити".

Ще одним улюбленим мозолем російської преси стало обговорення перспектив експорту української електроенергії до Білорусі та її транзитом до країн Балтії. Додати до цього серію недавніх досить різких заяв Лукашенка на адресу Москви, й навіть на фоні невизначеності дати зустрічі Юлії Тимошенко зі своїм білоруським колегою Сергієм Сидорським (на зустрічі має бути підписаний План спільних дій для мінімізації наслідків фінансової кризи у взаємній торгівлі) цілком очевидно, який висновок має зробити Москва: дві країни “буферної зони” починають якусь спільну гру проти Кремля. І Росія, очевидно, бачить у цьому загрозу для себе. Тим більше, що голова Мінекономрозвитку РФ Ельвіра Набіулліна на зустрічі з прем’єр-міністром Володимиром Путіним навела таку статистику: за січень-лютий 2009 року Білорусь як торгівельний партнер вийшла на перше місце серед країн СНД, а до того першість утримувала Україна, Білорусь була другою...

Стан справ в українсько-білоруських торгівельних відносинах для УНІАН погодився прокоментувати екс-керівник торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Республіці Білорусь Петро Лайшев. (2 квітня уряд ухвалив рішення про закінчення його закордонного відрядження ).

Петре Володимировичу, чи виправдані побоювання Росії щодо зміцнення економічних зв’язків між Україною та Республікою Білорусь? Скажімо, в інформації щодо двосторонньої співпраці, розміщеній на сайті посольства Республіки в Україні, є така фраза: “З урахуванням обсягів взаємної торгівлі, розвитку кооперації і спільних виробництв співпраця двох держав вийшла на рівень стратегічного партнерства...” Наразі Україна є третім торговим партнером Білорусі, після Росії і Нідерландів. Завдяки новим підходам суттєво посилено економічну складову діяльності ТЕМ і Посольства України в Республіці Білорусь. Товарообіг між Україною та Республікою Білорусь з 2005 року збільшився понад чотири рази і у 2008 році досяг рекордного показника за останні 17 років - 5 млрд.доларів США.

Досвід управлінської та організаційної роботи дозволив активізувати роботу торговельно-економічної місії на основі вивчення, аналізу та визначення тенденцій розвитку економічних процесів в Республіці Білорусь та актуалізувати забезпечення зовнішньоекономічних та торговельних інтересів України в Білорусі.

Ви можете виділити якісь особливо перспективні напрямки міждержавної співпраці? Ми вдосконалили структуру Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Так, з 2005 року вже діють 8 українсько-білоруських міжгалузевих робочих груп, які є дійовими органами Міжурядової комісії.

Найближчим часом буде створено ще 3 міжгалузеві робочі групи - з митних питань, охорони здоров’я і Міжрегіонального співробітництва (таке рішення прийнято на 15-му засіданні Міжурядової комісії у м.Київ).

А на регіональному рівні? За моєю ініціативою, яка була також підтримана керівництвом на зустрічі прикордонних областей у грудні 2007 року у м.Рівне щодо участі керівників прикордонних областей на засіданнях Міжурядових змішаних українсько-білоруських комісій. Ця пропозиція була підтримана на 14-му засіданні Комісії, а на 15-ому – вже керівництво прикордонних областей України і Білорусі брали участь у засіданні Комісії. Ведеться постійна робота над стратегічними і перспективними напрямками щодо збільшення товарообігу, пошуку механізмів, які б сприяли більш плідній спіпраці між регіонами та підприємствами України і Республіки Білорусь.

Значна увага приділяється активізації міжрегіонального і прикордонного українсько-білоруського співробітництва. Як наслідок, угоди між областями України і Республікою Білорусь стали наповнюватися більш конкретним змістом і конструктивними заходами.

Від нашого прем’єра тільки й чути, що про важливість інвестицій для вирішення питань економічного розвитку, запровадження нових технологій тощо. А сайт посольства Білорусі повідомляє, що у 2008 році в Республіку з України залучили 4,3 млн. доларів лише прямих інвестицій. Чи не забулося на тлі цього захоплення, що вітчизняний інвестор потребує захисту? Українським суб’єктам господарської діяльності всіх форм власності надавалася і надається інформаційна та консультаційна допомога

Протягом 2008 року постійно здійснювалися заходи, які позиціонували нашу державу як привабливого інвестиційного партнера, що сприяло захисту і просуванню економічних інтересів українських товаровиробників в Білорусі, пошуків резервів для збільшення на взаємовигідній основі експорту товарів та послуг.

Експорт українських товарів у 2008 році збільшився відносно 2007 року в 1,4 рази – на 137,9%. Діяльність торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Республіці Білорусь, низка проведених заходів і зустрічей на всіх рівнях сприяли розвитку плідної співпраці між Україною з Республікою Білорусь у торговельно-економічній сфері й забезпечили найвищі за останні 16 років незалежності темпи зростання товарообігу між Україною і Республікою Білорусь.

Розмовляла Галина Чорна