Уряд призначить в Грузію та Білорусію нових торгпредів

У зв’язку з плановою ротацією та закінченням терміну перебування на державній службі (з виходом на пенсію) Кабінет міністрів звільнив за власним бажанням з посади керівника торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Республіці Білорусь Петра ЛАЙШЕВА.

Як повідомив УНІАН П.Лайшев, за час його перебування на посаді (з 2004 по 2008 роки) товарообіг між Україною та Білорусією зріс вп’ятеро – з 1 до 5 млрд. доларів.

Також уряд у зв’язку із закінченням довготермінового відрядження звільнив Олега СВИНАРЕНКА з посади керівника торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Грузії.

Обидва розпорядження Кабміну оприлюднені на Урядовому порталі