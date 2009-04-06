Уряд призначить в Грузію та Білорусію нових торгпредів
14:26, 06 квітня 2009Політика
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...планова ротація (уточнення)
У зв’язку з плановою ротацією та закінченням терміну перебування на державній службі (з виходом на пенсію) Кабінет міністрів звільнив за власним бажанням з посади керівника торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Республіці Білорусь Петра ЛАЙШЕВА.
Як повідомив УНІАН П.Лайшев, за час його перебування на посаді (з 2004 по 2008 роки) товарообіг між Україною та Білорусією зріс вп’ятеро – з 1 до 5 млрд. доларів.
Також уряд у зв’язку із закінченням довготермінового відрядження звільнив Олега СВИНАРЕНКА з посади керівника торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Грузії.
Обидва розпорядження Кабміну оприлюднені на Урядовому порталі
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