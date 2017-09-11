Лайка, бійки і образи прикордонників: всі відео прориву Саакашвілі через кордон в Україну

Ввечері 10 вересня екс-очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі все ж вдалося прорватися через український кордон та потрапити на територію нашої країни.

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Втім, якщо із польського боку автобус із Саакашвілі та нардепами швидко пропустили, то на українському боці транспорт не пропускали. Однак для прихильників екс-президента Грузії спроби прикордонників не пропускати Саакашвілі не стали перепоною. Якщо спочатку біля пункту пропуску «Шегині» натовп викрикував різні лозунги, то пізніше натовп просто таки прорвався через кордон, оточивши Саакашвілі, щоб той теж прорвався в Україну.

Після цього стало відомо, що кілька бійців Національної поліції та Держприкордонслужби України отримали тілесні ушкодження внаслідок прориву політика із його прихильниками.

Отримали тілесні ушкодженні більше 10 правоохоронців: з них 5 – працівники патрульної поліції, 6 – бійці полку поліції особливого призначення.

У травмованих діагностовано закриті травми голови та грудної клітки. Їм надано медичну допомогу, на місці працювала слідча група.

Також під час масових заворушень і прориву кордону у пункті пропуску "Шегині" одному військовослужбовцю порвали одяг, а з інших з прикордонників зривали погони.

У ДПСУ зазначили, що ще до того, як Саакашвілі заїхав у пункт пропуску, прикордонників почали провокувати.

Як повідомляв УНІАН раніше, 10 вересня, Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, ібуквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон. За словами представника ДПСУ Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тильної сторони, фактично, можна сказати, вторгнувся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, затіяв бійку з прикордонниками і протягнув Саакашвілі на територію України».