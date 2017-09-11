Прикордонники про поведінку прихильників Саакашвілі: рвали одяг і зривали погони

Під час масових заворушень і прориву кордону у пункті пропуску "Шегині" одному військовослужбовцю порвали одяг, а з інших з прикордонників зривали погони. Про це повідомив речник ДПСУ Олег Слободян, передає Еспресо.

"Що стосується групи осіб та натовпу. Ну по-перше, він був керований і настільки підігрітий попередніми подіями, що достатньо було лише маленького запалу чи іскорки", - сказав Слободян.

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Він додав, що ще до того, як Саакашвілі заїхав у пункт пропуску, прикордонників почали провокувати.

Крім того, вчора у пункті пропуску "Шегині" вбачаються ознаки порушення із завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцям під час виконання службових обов’язків. Крім того, кваліфікована оцінка юристів дасть можливість кваліфікувати мінімум 2-3 порушення статей ККУ.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 10 вересня, Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон. За словами представника ДПСУ Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тильної сторони, фактично, можна сказати, вторгнувся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, затіяв бійку з прикордонниками і протягнув Саакашвілі на територію України».