Кілька силовиків постраждали під час прориву Саакашвілі через кордон - ДПСУ

Кілька бійців Національної поліції та Держприкордонслужби України отримали тілесні ушкодження внаслідок сьогоднішнього прориву прихильників Міхеїла Саакашвілі через кордон з Польщею.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

Читайте такожВ "Шегині" натовп людей прорвав пункт пропуску, почалася бійка з прикордонниками - Слободян (відео)

«Близько 20.00 група агресивно налаштованих осіб з боку в`їздного шлагбауму у пункті пропуску «Шегині» зчинила бійку з представниками Національної поліції та Держприкордонслужби, вдерлася до пункту пропуску, порушила державний кордон України та сприяла незаконному порушенню державного кордону групою осіб серед яких були в тому числі і народні депутати України», - йдеться у повідомленні.

Як розказав УНІАН заступник директора департаменту комунікації Нацполіції України Микола Гулевич, сьогодні піч час охорони громадського порядку біля пункту пропуску «Шегені», за попередніми даними, отримали тілесні ушкодженні більше 10 правоохоронців: з них 5 – працівники патрульної поліції. 6 – бійці полку поліції особливого призначення.

У травмованих діагностовано закриті травми голови та грудної клітки. Їм надано медичну допомогу. на місці працює слідча група.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні екс-президенту Грузії таки вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.