Кличко, Добкін, Колесніков, Тягнибок та інші: огляд кандидатів на мерів міст

За дискусіями про те, коли ж мають відбутися наступні президентські й парламентські вибори, ми якось забули, що через рік на нас чекає ще одна, мабуть, не менш важлива кампанія – місцеві вибори. Визначити коло потенційних кандидатів на мерські посади найбільших міст та зважити їхні шанси на успіх спробували журналісти тижневика «Коментарі» у спеціальному випуску «Хто стане мером вашого міста».

Київ: Кличко проти Пилипишина

Боротьба за столичний «трон», на думку тижневика, вестиметься між Віталієм Кличком (лідером однойменного блоку у Київраді) та Віктором Пилипишиним (головою Шевченківської райради, Блок Литвина), оскільки чинний мер Леонід Черновецький безнадійно втратив електоральні симпатії.

В обох кандидатів у запасі є той аргумент, що вони послідовно боролися й борються з найодіознішими рішеннями нинішнього мера й водночас не вплутувалися в протистояння між Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко.

Черновецький після перемоги на торішніх перевиборах почав розглядати Київ як надійну базу для скорення всеукраїнських вершин. Водночас участь у президентських і особливо парламентських виборах є для нього способом відновити свої підупалі позиції в столиці, а якщо програш боротьби за Київ стане невідворотним, – знайти «запасний аеродром» у вигляді парламентського крісла.

Майже напевно можна прогнозувати, що в боротьбі за посаду мера столиці знову візьмуть участь парламентарі Микола Катеринчук і Василь Горбаль. Для Катеринчука київські вибори можуть взагалі виявитися єдиним шансом не випасти за борт великої політики. А Горбаль, якщо зуміє наростити особистий результат і відсотки голосів, відданих за «регіоналів», зможе розраховувати на зміцнення своїх позицій у Партії регіонів – зокрема на те, що його донецькі однопартійці, які мають свої інтереси в Києві, уже не діятимуть в обхід його.

БЮТ відклав свої київські плани «на потім», яке настане, мабуть, уже після президентських виборів.

Сімферополь: битва старих і молодих

На наступних виборах мера Партія регіонів може поставити не на чинного мера Геннадія Бабенка, а на іншого кандидата, прогнозує тижневик.

До такого рішення ПР може примусити нинішня кампанія з дискредитації Бабенка. Кандидатура, яку запропонують місцеві «регіонали» залежить від того, чим закінчиться протистояння в кримському осередку партії між «старими» в особі нардепа Василя Кисельова й «молоддю» – командою кримського спікера Анатолія Гриценка. Бабенка називають людиною Гриценка й впливового кримського депутата Олександра Мельника.

Якщо ці дві групи не домовляться, то Кисельов може висунути кандидата, менш залежного від спікера Гриценка, припускає видання. Він цілком може бути й «темною конячкою». Адже на попередніх виборах кримським «регіоналам» вдалося досягти перемоги на той момент не надто публічного політика Бабенка. Найдієвішою піар-технологією тоді виявилась фотографія Бабенка, на якій він був зображений разом з Віктором Януковичем.

Харків: знову спливе Добкін

Головним фаворитом на перемогу в мерських виборах-2010, вважають “Коментарі”, поки що є нинішній міський голова Михайло Добкін.

Серед кандидатів на посаду міського голови цілком можуть опинитися екс-мер Володимир Шумілкін і губернатор Арсен Аваков.

Шанси Шумілкіна бути обраним, на думку «Коментарів», виглядають досить примарними. Попри те, що колишній мер повернувся в харківський інформаційний простір як очільник обласної організації «Єдиного центру», він не володіє необхідними для перемоги на виборах адміністративним, матеріальним і медійним ресурсом.

Аваков, який має у своєму розпорядженні всі перераховані ресурси, може становити серйозну конкуренцію Добкіну, якщо вирішить у них брати участь. Його рішення щодо балотування залежатиме від результатів президентських виборів і, відповідно, шансів залишитися на посаді голови обладміністрації, пишуть «Коментарі». Якщо головний козир чинного мера – підтримка популярної в Харкові Партії регіонів, то резервом Авакова можуть стати ті, хто не підтримує жодної з партій, зазначає видання.

Одеса: проукраїнський Гурвіц і проросійський Бовбалан

На місцевих виборах-2010 численні супротивники нинішнього мера Одеси Едуарда Гурвіца можуть піти на неформальне об’єднання з метою покласти край його мерству.

Шанси скласти конкуренцію Гурвіцу, на думку видання, має Сергій Бовбалан, нині близький до проросійської партії «Родіна» бізнесмена Ігора Маркова. На минулих виборах Бовбалан набрав 23% голосів проти 56% Гурвіца. Тоді його офіційно підтримав блок Наталії Вітренко «Народна опозиція».

Незважаючи на те, що головним складником промерської більшості в міськраді нині є фракція Партії регіонів, серед місцевих “регіоналів” є й такі, хто не бажає дружити з Гурвіцем. Зокрема це син нардепа від ПР і екс-голови Антимонопольного комітету Олексія Костусєва Олексій Гончаренко, який останнім часом активно піариться на критиці мера.

Утім, на думку «Коментарів», Гончаренко таким чином може готувати базу для Костусєва, який 1994 року вже балотувався на міського голову Одеси.

Якщо «дисиденти» з блоку Вітренко й Партії регіонів об’єднають свої зусилля проти Гурвіца й запропонують єдиного кандидата, припускає видання, то можуть скласти серйозну конкуренцію чинному меру.

Запоріжжя: вклинилася третя сила

У традиційне протистояння чинного мера Запоріжжя Євгена Карташова та його основного конкурента у двох попередніх виборчих кампаніях «регіонала» Володимира Кальцева можуть вклинитися «бютівець» Юрій Ружин і керівник фонду «Патріот Запоріжжя» Тамара Огородова, прогнозує тижневик.

Ружин і Огородова – нові фігури на політичній сцені Запоріжжя, які останнім часом активно піаряться у місцевих ЗМІ.

Юрій Ружин, керівник фракції БЮТ в облраді, не так давно здивував жителів області заявою про те, що депутати облради з фракцій БЮТ, НУ – НС, КПУ й «Русь» готові скласти мандати й ініціювати дострокові вибори до облради.

Фонд «Патріот Запоріжжя», виконавчим директором якого є Огородова, за останній рік також різко наростив свою присутність у ЗМІ й, швидше за все, захоче конвертувати витрачені зусилля у власні фракції в міськраді та облраді, зауважують «Коментарі».

За 2008 рік цей фонд, одним з найбільших спонсорів якого є місцеві «регіонали» витратив понад 6 млн. грн. на проведення різноманітних соціальних акцій і адресну допомогу городянам. Сама Огородова вже двічі була депутатом міськради – у 1990–1994 і 2002–2006 роках.

Утім, припускають «Коментарі», не виключено, що Карташов і Кальцев розглядають, відповідно, Ружина й Огородову, як «технічних» кандидатів для розмивання електоратів один одного.

Ще один традиційний претендент на посаду міського голови Запоріжжя – голова ради директорів фінансово-промислової групи «Світанок» Петро Сабашук. Протягом 2002–2006 років він очолював обласну організацію ПРП, та після переходу цієї партії до складу БЮТ віддав перевагу «Нашій Україні» і керував виборчою кампанією НУ – НС у Запоріжжі під час парламентських перевиборів 2007 року.

На думку видання, Сабашук може розраховувати на голоси тих, кому не подобається ні місцева влада в особі Карташова й «регіоналів», ні уряд Тимошенко.

Львів: по місту бродить привид Тягнибока

Найбільш потужними опонентами мера Андрія Садового на майбутніх виборах є політики, які зараз перебувають поза межами міської політичної тусовки. Такими “Коментарі” вважають депутата від Партії регіонів Петра Писарчука та лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока.

Перший майже стовідсотково йтиме на вибори і вважає свої шанси доволі непоганими, відзначає видання, посилаючись на інформацію з оточення депутата. Писарчук не припиняє благодійної діяльності, роздаючи гроші як на громадські проекти, так і просто окремим людям. Якщо раніше доброчинність Писарчука відбувалася практично без жодного розголосу, то останнім часом її почали широко піарити.

Як передвиборчу активність сприймають і запуск замість доволі старомодної газети «Україна і час» нового проекту під назвою «Інформатор». Видання має потужну команду журналістів і більш сучасний підхід як до менеджменту, так і до висвітлення діяльності самого Писарчука, пишуть «Коментарі».

Чи не найбільшою інтригою виборів львівського мера, відзначає видання, є питання про те, кого підтримає ВО «Свобода», якщо Олег Тягнибок не захоче брати в них участь. Адже інших власних реальних кандидатів на посаду міського голови ця партія, на думку тижневика, не має.

БЮТ також не має політиків, які могли б поборотися за крісло мера, зауважують «Коментарі».

Андрія Шкіля і Олексу Гудиму участь у мерських перегонах не цікавить, Степан Курпіль є чи не найбільшим захисником чинного голови перед керівництвом блоку, а Іван Денькович навряд чи зможе скласти конкуренцію Садовому, Писарчуку чи Тягнибоку, резюмує видання.

Дніпропетровськ: повернення Лазаренка

Фаворитом мерських перегонів вважається теперішній міський голова Іван Куліченко. Два головні конкуренти Куліченка – депутат міськради від блоку Лазаренка Загід Краснов і голова громадського руху «Наш дім Дніпропетровськ» Ігор Циркін, якого називають креатурою дніпропетровських олігархів із компанії «Алеф» Євдокимова й Шамотія.

Активісти очолюваних ними організацій завзято фарбують під’їзди й підмітають вулиці, що вигідно контрастує із бездіяльністю офіційних комунальників.

До списку можливих кандидатів можуть також приєднатися голова обласних «регіоналів», народний депутат Олег Царьов і голова правозахисного союзу «Закон і честь», колишній заступник начальника обласного управління СБУ й начальник обласної міліції Іван Ступак.

Донецьк: регіонали соромляться своєї партійності

Найбільші шанси на перемогу має чинний мер Олександр Лук’янченко, якого називають креатурою групи Рибака – Азарова. Через падіння довіри донеччан до Партії регіонів прихильники Лук’янченка радять йому особливо не виставляти свою партійність, а брати приклад зі свого київського колеги Леоніда Черновецького, який двічі перемагав на виборах під прапорами власного блоку.

Впливовий «регіонал» Борис Колесніков неодноразово пробував замінити Лук’янченка на посаді міського голови. Однак у Партії регіонів стверджують, що для того, аби позбутися Лук’янченка й узяти мільйонний Донецьк під свій цілковитий контроль, Колеснікову доведеться як мінімум умовити чинного мера більше не балотуватися.

Крім того, останнім часом з’явилися чутки про змову колись непримиренних груп «регіоналів» з метою повернути в мерське крісло Володимира Рибака.

Луганськ: регіонал проти регіонала

Одним з головних претендентів на перемогу є чинний мер Сергій Кравченко, який очолює міський осередок домінуючої в Луганську Партії регіонів.

Конкуренцію йому може скласти «регіонал» Володимир Струк, який обіймає посаду селищного голови Ювілейного (шахтарське селище Ювілейне входить до складу Луганська). На нього готові зробити ставку впливові члени ПР, яких дратує зайва самостійність градоначальника, а також власний погляд на деякі земельні й майнові питання.

Протистоянням двох кандидатів-«регіоналів» теоретично можуть скористатися голова громадської організації «Луганськ – мій дім» Андрій Кувічка й лідер громадської організації «Народний фронт Луганщини» Григорій Пригеба. Кувічка – колишній член КПУ. Пригеба донедавна належав до команди луганських «бютівців». Він, зокрема, відомий своїм позовом проти Віктора Ющенка. (У 2008-му Президент звільнив його з посади голови Лутугінської райдержадміністрації без узгодження з прем’єром).

Ужгород: під патронатом Балоги

Сьогодні міську владу обласного центру Закарпаття повністю контролює Сергій Ратушняк (Блок Литвина). Однак подальша його кар’єра як міського голови Ужгорода багато в чому залежить від того, який статус на момент виборів матиме Віктор Балога, котрий давно конфліктує з Ратушняком.

На наступних виборах Балога може зробити ставку на Андрія Погорєлова (начальника обласного Державного управління охорони навколишнього середовища і сина екс-мера) або на директора Ужгородського коньячного заводу Володимира Гісема, який є депутатом обласної ради (фракція СПУ, що входить до «балогівської» більшості).

Якщо ж після президентських виборів нинішній керівник Секретаріату Президента переміститься в нижчу політичну лігу, то битва за крісло мера Ужгорода стане для нього значно важливішою. У цьому разі до списку потенційних претендентів-«балогівців» можуть потрапити Ігор Кріль, Василь Петьовка і навіть сам Віктор Іванович.

Черкаси: бютівець, бютівець і ще раз бютівець

Це місто справедливо вважають головним у країні епіцентром «внутрішньобютівської» боротьби, яка триває вже четвертий рік.

Практично всі черкаські політики орієнтуються або на чинного мера й екс-«бютівця» Сергія Одарича, або на колишнього керівника й колишнього нардепа від БЮТ Володимира Олійника, або на впливового нардепа-«тимошенківця» Богдана Губського, або на віце-спікера Верховної Ради, «бютівця» Миколу Томенка.

Нині головним фаворитом майбутніх мерських перегонів продовжує вважатися Сергій Одарич. Він на жодну хвилину не припиняв піар-активності, а з квітня цього року розпочав «турне» по трудових колективах і будинках культури Черкас зі звітом про свою діяльність у кріслі градоначальника, що більше нагадує старт виборчої кампанії.

Єдиним реальним опонентом Одарича на сьогодні є керівник місцевої медіа-групи «Антена» Володимир Мамалига. Створене ним громадське об’єднання «Народний фронт» з початку року провело кілька масових акцій протесту проти «корупції київських варягів» (якими Мамалига вважає команду Одарича – Бродського) й ініціювало референдум щодо відставки міського голови.

Два місяці тому підірвали джип, до якого мали намір сісти Мамалига зі своїм десятилітнім сином і колегою з «Антени» й «Народного фронту» Валерієм Воротником. Обійшлося без жертв, але «фронтовики» відразу зв’язали подію зі своєю опозиційною діяльністю. Одарич же заявив, що опозиціонери самі підірвали свій автомобіль, сподіваючись на піар і відшкодування збитків страховою компанією. Однак прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу за статтею «замах на навмисне вбивство», і справа може набути несподіваного для черкаського мера обороту.

Івано-Франківськ: Соловей нахвалює Сича

Головним фаворитом майбутніх мерських виборів поки що вважається нинішній голова Віктор Анушкевичус.

Його потенційним головним конкурентом є «срібний призер» минулих виборів Олександр Сич, нині заступник голови ВО «Свобода». На користь Сича «працює» не лише електоральний успіх «Свободи» в Тернополі, а й нещодавно створений міський «Громадянський форум», який виступає з рішучою критикою чинного мера. Очолює організацію Юрій Соловей – член команди Сича на минулих виборах. У штабі Сича працював і син тодішнього мера, а зараз нардепа від НУ – НС Зиновія Шкутяка Петро. Швидше за все, Шкутяк і на майбутніх виборах захоче повернути колишній вплив в Івано-Франківську. Загалом він уже багато чого домігся на цій ниві, увівши через фракцію НУ у міськраді своїх людей у виконком до Анушкевичуса. При цьому свого розкрученого ставленика на мери зараз у Шкутяка немає.

У виборах керівника обласного центру Прикарпаття можуть взяти участь і люди, близькі до екс-губернатора, нардепа від НУ – НС і лідера прикарпатських «рухівців» Романа Ткача.

Імовірним висуванцем від цієї групи вважають колишнього першого заступника Ткача в ОДА й депутата облради Андрія Романчука. Не виключений варіант, що й сам Роман Ткач побажає позмагатися за крісло мера.

Поки не визначилися з кандидатом і в прикарпатському БЮТ. Серед імовірних претендентів називають секретаря міськради Василя Бойчука (він є креатурою голови облорганізації БЮТ і нардепа Дмитра Шлемка) та директора Івано-Франківської філії Приватбанку, депутата облради від БЮТ Богдана Лесюка. Дмитра Шлемка також промічено у зв’язках із групою «Приват».

Кривий Ріг: вічного мера можуть підсидіти

Нинішній міський голова Кривого Рогу Юрій Любоненко на цій посаді уже 18-й рік (рекорд не тільки для України, а й для Європи).

Ще в 90-і роки Любоненко сформулював і випробував своє головне правило – щойно з’являється на обрії серйозний конкурент, із ним потрібно домовитися, краще шляхом надання йому посади, де він буде повністю під контролем. Якщо ж домовитися не вдалося – імідж конкурента потрібно знищити будь-якими способами.

Однак на майбутніх виборах конкурентом нинішнього мера може стати Олександр Вілкул – нардеп від Партії регіонів і почесний директор Північного і Центрального гірничо-збагачувальних комбінатів. Зараз Вілкул починає активно тіснити Любоненка в місцевому інформаційному просторі – у цьому йому допомагає потужний фінансовий ресурс.

Однак багато що залежатиме від результату президентських виборів. Якщо президентом стане Юлія Тимошенко, то Любоненко однозначно ще раз виставить свою кандидатуру й виграє вибори з дуже великою ймовірністю. А якщо переможе Янукович, то Любоненко, швидше за все, таки звільнить дорогу молодим.

Сіверськодонецьк: оплот Єдиного центру

Міський голова Володимир Грицишин має всі шанси бути обраним мером Сіверськодонецька уп’яте поспіль. Реальних конкурентів у нього давно немає, і навряд чи вони з’являться в найближчому майбутньому. Усі 15 років свого мерства Грицишин успішно маневрує між різними політичними центрами, при цьому залишаючись безпартійним.

Нині Грицишин користується підтримкою Банкової (Сіверськодонецьк є головним форпостом партійного будівництва «Єдиного центру» на Луганщині, а обласний партосередок очолює сіверодончанин Валентин Дзонь) і «фірташівського» крила Партії регіонів.

Маріуполь: рука Колеснікова дотягнулася до Бойка

Чинний мер Юрій Хотлубей не так давно заявив, що більше не балотуватиметься на посаду міського голови. Головне протистояння на маріупольських виборах очікується між різними угрупованнями «регіоналів».

Впливовий і авторитетний у місті власник ММК ім. Ілліча Володимир Бойко, очевидно, знову зробить ставку на свого далекого родича Юрія Тернавського, який лише трохи поступився Хотлубею на виборах мера 2006 року. (За інформацією «Коментарів», Бойко вже заручився підтримкою Віктора Януковича).

Однак інший впливовий «регіонал» Борис Колесніков на посаду маріупольського міського голови збирається висувати колишнього секретаря міськради й свого заступника в Донецькій обласній організації Партії регіонів Сергія Малікова. ЗМІ, контрольовані Колесніковим, уже ведуть пропагандистську кампанію, спрямовану проти Бойка, а сам Борис Колесніков нещодавно жорстко розкритикував «узурпаторську» діяльність меткомбінату, який приватизував усі сфери життєдіяльності Маріуполя.

Чернігів: наозброєнні – технологіїЧерновецького

Мер Олександр Соколов зберігає високі шанси на переобрання. Провідні в місті політичні сили за три роки так і не змогли виплекати гідних кандидатів, які могли б скласти йому конкуренцію.

Від БЮТ регіон нині курирують принаймні четверо народних депутатів – Валерій Дубіль, Борис Шиянов, Олег Ляшко та Іван Куровський. Боротьба між ними вкрай послабила позиції блоку в Чернігові. Маючи найбільшу фракцію в міськраді, «бютівці» так і не змогли сформувати антимерську більшість.

Міська фракція Партії регіонів фактично розколота на прихильників секретаря міськради Олега Шеремета (його цілком підтримує Соколов) і фракційного лідера Володимира Винниченка, який користується заступництвом голови обласного партійного осередку, нардепа Григорія Маньковського (той, у свою чергу, вважається близьким до Андрія Клюєва).

Колись авторитетна в Чернігові СПУ розгубила весь електоральний ресурс. На позачергових мерських виборах-2006 представник Соцпартії одержав лише 2% голосів.

Лідер обласної НСНУ, віце-спікер облради Олег Обушний, теоретично міг би конкурувати із Соколовим у разі, якщо буде висунутий від широкого фронту політичних сил, однак це малоймовірно. До того ж зараз він не виявляє якоїсь активності у справі підготовки до мерських перегонів.

Єдиним опонентом Соколова, хто вже розпочав агітаційну кампанію, є голова правління чернігівського «Партнер-Банку», лідер громадської організації «За Чернігів» Олексій Савченко.

Скандальну популярність 31-літньому бізнесменові принесла нетривала кар’єра футбольного мецената. Будучи президентом ФК «Десна», Савченко заявив на всю країну, що перемоги улюбленого клубу постійно купує шляхом давання хабарів футбольним суддям.

Савченко, колись близький до Соколова, тепер став одним із затятих його критиків (їхні стосунки зіпсувалися через навколофутбольні справи — Соколов нібито обіцяв Савченку виділити землю під новий стадіон, чого так і не зробив). Савченка також пов’язують із В’ячеславом Супруненком – зятем Леоніда Черновецького. Подейкують, що він уже запозичив у команди мера Києва деякі «передові технології», за допомогою яких планує перемогти свого кривдника Соколова.

За матеріалами тижневика «Коментарі»