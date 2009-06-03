У Держдумі прогнозують, що зовнішню політику України буде змінено

У Держдумі Росії прогнозують консолідацію української політичної системи після президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав депутат Держдуми РФ Сергій МАРКОВ, виступаючи під час засідання депутатської групи Держдуми з питань зв`язків з Верховною Радою України.

«З великою вірогідністю через втому виборця від внутрішньої боротьби можна говорити, що у владу прийде консолідація, і наступний період буде менш хаотичний», - сказав С.МАРКОВ.

На його думку, зараз в Україні вирішується, який вектор одержить країна в наступному періоді. Він не виключив, що зовнішню політику країни буде кардинально змінено.

В зв`язку з цим С.МАРКОВ відзначив, що Росія буде важливим чинником під час виборчої кампанії в Україні.

У свою чергу, депутат Держдуми РФ Костянтин ЗАТУЛІН відзначив, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ може претендувати на роль найбільш проросійського політика України. Зокрема, за його словами, це відображено на рівні програмних тез Партії регіонів – позаблоковий статус України, надання російській мові другої державної, участь в ЄЕП тощо.