Бютівець обіцяв Раді розслідувати згвалтування Єхануровим Клари Цеткін

Яким чином може проектуватися подібне свавілля відносно міністра на життя «маленького українця»?.. «Слідчі» у справі Єханурова навіть не заглядали в документи...

Слухання в сесійній залі ВР з приводу відставки міністра оборони Юрія Єханурова на тлі хвилі обурення різнокаліберних політиків-експертів опублікованим напередодні проектом Конституції Тимошенко-Януковича , сенсацією, певна річ, не стали. Тут хочеться додати: на щастя. Оскільки тон депутатської дискусії в черговий раз опустився до рівня найбільш низькопробного шоу якого-небудь провінційного театру імені Карабаса Барабаса, де Арлекін «розважає» поважну публіку роздаючи методичні стусани П`єро, а в якості «дотепів» фігурують заяви про відсутність хоч якось аргументованих причин для подібного знущання.

Сам міністр на розгляд не з`явився, що з явним жалем, і відмітимо, неодноразово, не полінувалися відзначити представники ініціатора відставки - БЮТ. Власне, якби й з`явився, нічого принципово нового він не почув би. У виступі «обвинувача» - бютівця Валерія Писаренка фігурувало те саме «відчуження земель Міноборони», з приводу якого ГлавКРУ і Рахункова палата досі не змогли прийти до спільного знаменника: законне воно було, чи ні. І неодноразово згадана Юлією Тимошенко «ковбаса по 68 гривень за один кілограм при роздрібній ціні - 36».

(Як з`ясувалося в процесі обговорення, бютівці свято переконані в тому, що ковбаса по 36 гривень, на відміну від ковбаси по 68, здатна таємничим чином підвищити обороноздатність української армії. Незважаючи на очевидний навіть на око «забійний» вміст фарбників та іншої неорганіки в дешевих м`ясопродуктах).

Не менш цікаві речі почали спливати з першого ж питання до доповідача: нунсівець Володимир Карпук поцікавився, чому рішення про відставку пропонується прийняти «без проведення роботи тимчасової слідчої комісії», хоча постанова про її створення зареєстрована. (Пригадайте, як наполегливо вимагав БЮТ проведення всестороннього розгляду відносно франкфуртського інциденту з Луценком).

Виявилось, що, на думку Писаренка, у випадку Єханурова подібний розгляд - розкіш, оскільки ініціатори відставки вже роздали нардепам «довідку про результати перевірки робочою групою правомірності рішень Міноборони.» Що це за робоча група, хто її створював, хто в неї входить, і коли вона встигла «перелопатити» всі документи, що мають відношення хоч би до претензій Тимошенко до Міноборони (а це величезний об`єм інформації), - уточнювати такі «дрібниці», бютівець також визнав абсолютно необов`язковим.

Дивно, але ідея Юрія Кармазіна як представника альтернативної (в рамках фракції НУ-НС) точки зору на діяльність Юрія Єханурова - розширити перелік звинувачень проти міністра - пана Писаренка... також абсолютно не зацікавила.

Адже йшлося, якщо вірити Кармазіну, про «загадкові злочинні схеми» в департаменті розробок і закупівлі Міноборони: десятки мільйонів «на військове устаткування, яке фактично виявилося непридатним», порушеннях при виробництві «уніфікованих протитанкових ракет», закупівлі іноземних літаків-розвідників, які також «для нас є абсолютно непридатними». Навіть для людини, яка ніколи в житті і близько не підходила до огорожі навколо військової частини, очевидно, що подібні речі куди як серйозніше повинні впливати на зниження обороноздатності країни, ніж та сама грішна ковбаса. До речі, Кармазін стверджував, що говорить не просто так - він передавав якісь документи, які, нібито підтверджують його претензії, і тепер цікавиться, чи потрудилися «слідчі» у справі Єханурова хоч би заглянути в них?

Тут же з`ясувалося, що... ні. Писаренко заявив, мовляв професіонали з комітету Анатолія Гриценка, «який і розглядав питання про доцільність звільнення пана Єханурова», мають набагато більше даних про проблеми в армії. І «зниження обороноздатності» у цих людей викликає незрівняно більший інтерес... мабуть, ніж ознаки масштабної корупції в системі Міноборони, які, поза всякими сумнівами, «самоліквідуются», варто лише звільнити міністра?

Загалом, стало очевидним, що доповідач «поплив» як недбалий студент на іспиті, і Ярослав Кендзьор вліз в обговорення зі своїми п`ятьма копійками: «Достовірний факт, коли судили Остапа Вишню і зачитували йому, так би мовити, в чому його звинувачують, він сказав: «Шановні пані та панове слідчі, ви б мене краще судили за згвалтування Клари Цеткін - це було б правдоподібніше». Писаренко не розгубився, і пообіцяв все «допрацювати»: «Враховуючи те, що інформація була вами надана на відкритому засіданні Верховної Ради, то я думаю, факт про згвалтування Клари Цеткін буде перевірений».

Інший депутат від БЮТ - Ольга Боднар - привідкрила таємницю процедури виголошення «звинувачувального вироку» Єханурову. За її словами, очолюваний нею комітет з питань держбудівництва одержав документи щодо міністра оборони від першого віце-прем`єра в уряді Тимошенко Олександра Турчинова і глави Контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського. Друге джерело, мабуть мало грати роль «незалежного підтвердження» виявлених порушень. Проте цьому заважає сама особа Сивульського. Як наголошується на сайті Сергія Руденка- журналіста і письменника, який зібрав на своєму ресурсі сотні біографій українських політиків, Сивульський - не лише вірний соратник Юлії Тимошенко ще з часів, коли Юлія Володимирівна керувала корпорацією «Єдині енергетичні системи України». Але й двічі за свою бурхливу біографію знаходився під слідством (у 1998-му і 2000 роках), причому обидва рази - за звинуваченнями в розтраті або розкраданні в особливо великих розмірах. Скажімо в 1998-му йому «шили» протизаконне переведення на рахунки ЄЕСУ 10,440 млн. грн. з рахунку АТ «Укргазпром».

Ще одним аргументом на користь відставки глави Міноборони, повідомила Боднар, стало «звернення першого віце-прем`єр міністра Турчинова щодо підтримки звільнення Єханурова». До цього додали рішення комітету, главою якого є екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, і проект постанови, поданий бютівцями Писаренком і Кожем’якіним.

Від себе Боднар додала, що у неї є ще й персональна претензія до міністра: питання землі і нерухомості він не погоджував з Кабміном, що, на думку депутата було обов`язковим, оскільки «власником цього» є... Кабінет міністрів.

Втім, аргумент Гриценка виглядав значно кращим: «Я ще коли був у Суворовському училищі, вже покійний командир чоти Перчин Анатолій Іванович мене вчив: «Синку, якщо ти пішов у самоволку, ти одержав два наряди поза чергою, а якщо ти запитав - «Можна я піду в самоволку?» - тобі сказали «не можна» і потім ти пішов, ось тоді ти вибереш (вигребеш? - Авт.) по повній програмі».

Цікаво й інше: серед аргументів, які звучали в парламенті, «проти» (а їх озвучували в основному депутати групи «За Україну» фракції НУ-НС) були звинувачення на адресу Тимошенко в невиконанні її обіцянки про перехід на контрактну армію ще в 2008 році.... А також підозри в тому, що БЮТ і ПР, які підтримали відставку, діють в інтересах Росії, підставляючи під удар обороноздатність української армії і питання виведення ЧФ РФ з Криму в 2017 році... Посилання на історію зі звільненням Хорошковського з Держмитслужби, внаслідок чого митниця зараз «укомплектована представниками БЮТ», а «контрабанда гуляє в обидва боки». Підозри в спробі усунути Єханурова, тому що він - проти «перетворення українського народу на худобу і бидло» і перевороту, який готує «кліка Януковича-Тимошенко».

Не було тільки одного: жоден депутат не потрудився пригадати, що словосполучення «презумпція невинності» в Україні вже фактично перетворена на пустий звук. Якось дуже швидко ми звикли до того, що глава МВС або особисто прем`єр-міністр, не кажучи вже про діячів дрібнішого рівня, дозволяють собі публічно таврувати людей злочинцями, не чекаючи не тільки рішення суду, а навіть порушення справи. А якщо ще пригадати, що в проекті Конституції Тимошенко-Януковича фігурувала така собі Постійна Слідча Комісія Верховної Ради, на відміну від опереткових тимчасових, наділена фактично правом страчувати і милувати за власним розсудом. (Передбачалося, що сантехніки-гінекологи, які сидять у ВР, «достатньо компетентні», щоб проводити дізнання, досудове слідство, порушувати кримінальні справи і передавати їх до суду. І зазначте, все це - без погодження з іншими органами!).

Та, врешті-решт, Бог з ним, з питанням відповідають, чи не відповідають дійсності звинувачення проти Юрія Єханурова. За всієї поваги до екс-міністра, не доводиться сумніватися: він у жодному випадку не пропаде. На такому рівні навіть «політв`язні» (починаючи з Тимошенко і закінчуючи Рудьковським) і в “холодній” забезпечені благами життя значно краще, ніж маса пересічних українців на волі. Інше питання, яким чином може проектуватися подібне свавілля відносно міністра на життя «маленького українця». Хоча, чому питання, власне?

Не далі ніж у четвер на прес-конференції в УНІАН адвокат Олександр Плахотнюк розповідав, як двоє 20-річних хлопців з Дніпропетровська одержали довічний термін за: вбивство протягом одного року 21 людини - жінок, підлітків, людей похилого віку, за розбійні напади і жорстоке поводження з тваринами. Весь цей набір був кваліфікований як. «серійні вбивства». І якщо вірити адвокатові, єдиними одержаними без процесуальних порушень доказами є вибиті із засуджених «щиросерді визнання». Втім, вже сьогодні в Україні знайдеться чимало людей, які або на власній шкурі випробували зведену в ранг закону «презумпцію винності», або познайомилися з цим на прикладі своїх рідних, близьких, друзів або знайомих.

У матеріалі використана стенограма пленарного засідання ВР від 5 червня 2009 року, офіційний сайт Верховної Ради

Олена Перегуда