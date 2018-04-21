Способів зірвати вибори більше, ніж достатньо. І бажаючих - теж

Останні місцеві вибори в Україні підтвердили необхідність розробки універсального виборчого кодексу. Про це заявив секретар Центральної виборчої комісії Сергій ДУБОВИК під час круглого столу в УНІАН: «Місцеві вибори: уроки Черкас і перспективи проведення виборів міських голів в Полтаві, Кіровограді і Чернігові».

За його словами, останні виборчі кампанії на місцевому рівні поставили перед ЦВК вимоги щодо необхідності вдосконалення виборчого законодавства та ініціації цього процесу. С.ДУБОВИК наголосив, що існує три основних виклики: порядок функціонування виборчих комісій, контроль за їх діяльністю на місцевих виборах; проблема складання списків виборців, зокрема, необхідність створення єдиного реєстру виборців; вдосконалення судової процедури, яка супроводжує виборчий процес.

С.ДУБОВИК наголосив і на проблемі фінансування повторних місцевих виборів, які, відповідно до законодавства, фінансуються із місцевого бюджету. Він навів приклад, що на вибори Черкаського міського голови витрачено понад півтора мільйони гривень. “Це бюджетні кошти невеликого міста обласного значення, які (кошти - УНІАН) знімались з основних програм – фактично бюджету розвитку”, - зауважив секретар ЦВК.

З огляду на вищесказане, С.ДУБОВИК висловився за необхідність уніфікації виборчих процедур. Зокрема, він вважає, що у виборчому кодексі необхідно виписати всі виборчі процедури за єдиними правилами для виборів всіх рівнів. “Кожен закон прописує різні процедури, кожен раз нам доводиться грати по різним правилам – як організаторам виборів, представникам органів місцевої влади, так і суб’єктам виборчого процесу”, - сказав С.ДУБОВИК.

Разом з цим новообраний міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ основною проблемою місцевих виборів вважає небажання місцевих еліт, «часто кумівських кланів», змінювати владу, допускати до неї нових людей.

За його словами, під час виборів у Черкасах використовувалися не нові технології, а вже добре опрацьовані на попередніх виборах, зокрема, «використання судів для боротьби з опонентами».

За словами С.ОДАРИЧА, поки в Україні не будуть у повній мірі функціонувати судові органи, міліція, важко говорити про можливість проведення чесних виборів.

Кандидати на посаду міського голови Кіровограда не виключають можливості зриву повторних виборів мера 26 листопада.

Зокрема, кандидат на посаду мера Олександр ДАНУЦА (самовисуванець, член «Нашої Україна») зазначив, що досить ймовірною є можливість зриву виборів міського голови Кіровограда. За його словами, «я більше впевнений, що вибори будуть зірвані, ніж навпаки», тобто що вони відбудуться.

О.ДАНУЦА зазначив, що на сьогодні передвиборча ситуація у Кіровограді «досить складна». За його словами, сьогодні Кіровоград можна назвати «територією виборчого лиха». Він піддав критиці роботу виборчих комісій, зазначивши, що участь в них нерідко сприймається «як новорічний подарунок», як місце, де «можна заробити».

Ще один кандидат на посаду мера Кіровограда Віктор АНДРЄЄВ, який на виборах є самовисуванцем, але, в той же час, членом БЮТ, визнає, що влада дійсно належить в місті БЮТ, і що ця політична сила зацікавлена, «щоб сфальсифікувати їх (вибори – УНІАН) або зірвати”.

За його словами, на посаду мера Кіровограда балотується 6 представників БЮТ. Водночас він зазначив, що немає жодного кандидата, якого б підтримувала ця політична сила. Як сказав В.АНДРЄЄВ, така кількість кандидатів є свідченням того, що в цій політичній силі «пішов розкол».

Кандидати у мери Чернігова і Кіровограда також попередили про загрозу зриву виборів у місті 26 листопада.

За словами Миколи ЗВЄРЄВА, кандидата на посаду мера Чернігова, у місті ситуація схожа на кіровоградську і полтавську, але все це підсилюється “синдромом Рудьковського”. “Цей синдром надзвичайно вдарив по ситуації, яка є в місті, оскільки команда соціалістів – місцева влада, абсолютно не зацікавлена у проведенні виборів у Чернігові”, - зазначив він.

Інший кандидат - Олександр СОКОЛОВ наголосив, що документи більшої частини кандидатів у мери Чернігова готувались у двох кабінетах, але не пояснив, де саме. Він погодився з думкою, що основна місія технічних кандидатів - “завалити ТВК скаргами”.

Народний депутат Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ (“Народний Союз Наша Україна”) заявив у ході круглго столу, що ініціюватиме розгляд у Верховній Раді питання про скасування пропорційної системи виборів.

На думку М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, ідея, що вибори за партійними списками можуть привести нову еліту до місцевих рад, себе не виправдала. За його словами, механізм складання списків на сьогодні в Україні не виробила жодна партія, хоча на Заході такі механізми існують. “Краще, аби суд виборців вирішував, хто буде депутатом, хто не буде, принаймні на місцевому рівні”, - вважає М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

В рамках конституційної комісії, ініційованої Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, необхідно опрацювати зміни до Конституції України в частині місцевого самоврядування, які покращать ситуацію на місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу сказав директор Інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН . За його словами, зміни мають бути напрацьовані таким чином, щоб не повторити той негативний досвід, який є в Україні у зв’язку зі змінами до Конституції України, прийнятими у грудні 2004 року. Ю.РУБАН вважає, що з цієї точки зору “ініціатива по створенню конституційної комісії варта того, щоб до неї прислухалися”, а не продовжували протистояння між гілками влади.