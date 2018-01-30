Прем'єр-міністр Бельгії сподівається, що можна довіряти Росії незважаючи на розбіжності по Україні

За словами прем'єра, Бельгія і Росія повинні розвивати стратегічний політичний діалог, в тому числі з питань Криму і Донбасу.

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель заявляє про важливість діалогу з Росією, незважаючи на збереження розбіжностей через порушення територіальної цілісності України в Криму і на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з очільником російського уряду Дмитром Медведєвим.

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«Звісно, у нас є певні розбіжності. Ми відрізняємося один від одного. Особливо коли говоримо, припустимо, про територіальну цілісність України, питання Криму, Донбасу. У нас є розбіжності, і ми не можемо закривати на це очі. Але ми можемо розмовляти на ці теми, можемо обмінюватися думками. Мені здається, це нам допомагає краще розуміти наші позиції. І це є умовою для довіри і прогресу», - сказав Мішель.

За його словами, в майбутньому сторони мають розвивати стратегічний політичний діалог.

«Необхідно звертати увагу у цих рамках на інші питання, особливо на півдні. Ми обговорили ситуацію в Лівії. Обмінялися думками на цю тему і подумали про різні рішення, які можна прийняти для того, щоб стабілізувати даний регіон. Ми також говорили про Близький Схід і декларації адміністрації Дональда Трампа», - сказав він.

Мішель підкреслив, що санкції проти Росії «не є метою як такою». «Діалог дуже важливий, щоб краще розуміти, як пройти той шлях, щоб побудувати більш стратегічні відносини між ЄС і РФ. У рамках нашої розмови ми говорили про Мінські угоди», - зазначив Мішель.

Він нагадав, що Євросоюз не приєднався до посилення санкцій Сполученими Штатами.

За словами Мішеля, незважаючи на розбіжності, необхідно зберігати діалог для вироблення рішень.

Як повідомляв УНІАН, раніше король Бельгії розповів, що в 1990 році спав на підлозі в київській квартирі.