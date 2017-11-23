Король Бельгії розповів, що в 1990 році спав на підлозі у київській квартирі

Король Бельгії Філіп розповів президенту України Петру Порошенку, що інкогніто приїхав у Київ у 1990-му році на Революцію на граніті і спав на підлозі в київській квартирі. Про це Порошенко повідомив на брифінгу після зустрічі в Брюсселі, передає 112.ua.

"Його величність згадав 1990-й рік, коли він був інкогніто кілька днів в Україні, відвідував Революцію на граніті, спав на підлозі у звичайній київській квартирі", - заявив Порошенко. За словами президента, він відчув тепле ставлення короля Бельгії до Києва та України.

Сьогодні Порошенко розпочав свій візит до Брюсселя із зустрічі з королем Філіпом. Порошенко прибув до Бельгії на саміт "Східного партнерства", який відбудеться завтра, 24 листопада, в Брюсселі.