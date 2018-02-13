Розслідування проти Саакашвілі триватиме попри його видворення з України - ГПУ

У Генпрокуратурі запевняють, що операція Держприкордонслужби України з видворення Саакашвілі до Польщі стала для них несподіванкою.

Розслідування справ щодо лідера партії «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі триватиме попри його видворення з України.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, відповідаючи на запитання, що буде з кримінальними провадженнями, в яких фігурує Саакашвілі.

За її словами, операція Держприкордонслужби України з видворення Саакашвілі до Польщі стала для Генеральної прокуратури несподіванкою, оскільки прикордонники не попереджали про це ГПУ.

При цьому Сарган наголосила, що в Україні досудові розслідування у кримінальних провадженнях щодо Саакашвілі не закрито, вони триватимуть і далі.

Читайте такожВиводили за волосся: з'явилося нове відео затримання Саакашвілі

На запитання, у який спосіб проводитимуться ці слідчі дії, виходячи з того, що він вже за межами України, Сарган зазначила, що сьогодні ще не може сказати, однак завтра ГПУ «визначиться з вирішенням цієї проблеми».

Як повідомляв УНІАН, завтра, 13 лютого, Саакашвілі мали допитати в якості свідка обвинувачення у справі про вбивство 48 учасників Майдану в Києві 20 лютого 2014 року. Він мав спростувати заяви захисників екс-«беркутівців» про те, що цього дня в центрі столиці діяли грузинські снайпери, які вбивали як правоохоронців, так і учасників Революції гідності.

У понеділок, 12 лютого, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у Києві в ресторані «Сулугуні», після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

Пізніше у Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув з порушення українського законодавства.

За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання політика на правоохоронців «накинулися невідомі із оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

«Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно», - зауважили у прикордонному відомстві Польщі.

Згодом в Державній міграційній службі України заявили, що лідера партії «Рух нових сил» передали до Польщі за процедурою реадмісії.