Росія передбачає негативні наслідки для України після вступу до НАТО

Перший віце-прем`єр РФ, міністр оборони РФ Сергій ІВАНОВ вкотре наголошує, що вступ до НАТО є суверенним правом України, але не виключає, що після цього скоротиться військово-технічна співпраця між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на спільній прес-конференції з міністром оборони України Анатолієм ГРИЦЕНКОМ.

«Справа не в тому, що Росія прохолодно або тепло ставиться до суверенного права України вибирати основні вектори своєї політики. Ще раз повторююся, що це справа українського народу, української політичної еліти вибирати ту або іншу форму, найбільш ефективну щодо забезпечення своєї безпеки», - сказав С.ІВАНОВ. «Інша справа, що цей крок у якійсь формі, хочемо ми того або не хочемо, позначиться на наших відносинах. Наприклад, на взаємодії і кооперації у військово-промисловому комплексі. «Мені здається, це відбудеться, і не тому, що шкідлива Росія, це відбудеться з об`єктивних причин», - сказав С.ІВАНОВ. Він не виключив, що цей крок може також негативно вплинути на співпрацю двох країн.

Окрім цього, С.ІВАНОВ відзначив, що після проведення референдуму в Україні з цього питання для Росії все стане остаточно ясним. Також міністр оборони РФ наголосив, що Росія активно співробітничає з НАТО в галузях, які мають взаємний інтерес. Зокрема, при проведенні міжнародних навчань.

Водночас Росія активно співробітничає з Договором про колективну безпеку .

У свою чергу А.ГРИЦЕНКО зазначив, що міністр оборони України, незалежно від особистих поглядів, зобов`язаний проводити політику щодо вступу до Альянсу.

«Міністр оборони є активним прихильником стратегічного вступу України в НАТО. Але навіть якщо б не був таким, він зобов`язаний це робити відповідно до тих рішень, які прийняв наш парламент і уряд», - сказав А.ГРИЦЕНКО.