Тимошенко з Януковичем обіграли Ющенка, крайніми залишили вкладників банків

Вчора у Верховній Раді панувала її величність Політична доцільність. Ще б пак, напередодні будь-якої виборчої кампанії це – альфа і омега української політики. Парламент, а точніше ініціатори позачергового засідання – БЮТ та ПР не на жарт змагалися з Віктором Ющенком за звання найбільшого вболівальника за долю Євро-2012 в Україні.

Президентське вето на закон про фінансування Євро у кінцевому рахунку було подолане, але назвати це результатом розумного пошуку грошей з оглядкою на умови економічної кризи якось язик не повертається.

Аргументи Ющенка Представник Президента у Верховній Раді Ігор Попов намагався переконати парламентарів, що фінансування Євро-2012 за рахунок Нацбанку - це великий ризик перетворення НБУ на друкарський верстат, провокування інфляції та падіння гривні.

Якщо чинне до вчорашнього дня законодавство вимагало від НБУ перераховувати до бюджету перевищення доходів над видатками за підсумками року, то заветований Ющенком закон примушує Нацбанк віддати бюджету авансом майже 10 мільярдів гривень прибутку за 2009 рік. На думку Попова, це позбавить НБУ ресурсів, необхідних для забезпечення стабільності гривні.

Більше того, представник Президента зауважив: “останні розрахунки НБУ свідчать, що орієнтовний, підкреслюю, орієнтовний прибуток НБУ за підсумками 2009 року може скласти близько 700 мільйонів гривень. Звідки ж взяти авансом 10 мільярдів?» На думку Попова, це можна зробити трьома способами: “або штучно девалювати курс гривні і продати валюту з резервів НБУ по 10 або 15 гривень за долар, або підняти ставку рефінансування для комерційних банків до 30-40 відсотків, або банально надрукувати таку суму грошей, що, власне, і пропонує заветований закон. Однак, про стабільність цін, гривні і комерційних банків тоді треба забути”.

Втім, українцям, які не надто переймаються питаннями діяльності НБУ та ставками рефінансування комбанків, варто звернути увагу на інше положення закону, яке вже сьогодні напряму зачіпає інтереси чималої кількості населення. Йдеться про скасування норми, яка досі зобов’язувала центробанк віддавати 25% свого прибутку (за підсумками року) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За даними Попова, у фонді сьогодні лежить 4,6 мільярда гривень, “натомість, можливі видатки, якщо врахувати лише частину банків, до яких введено тимчасові адміністрації можуть скласти 17,3 мільярда гривень”. Також представник Президента нагадав, що норму про 25% ВР ухвалила лише півроку тому, й презентувала її країні як один з головних антикризових кроків.

Нардепи добряче попіарилися на цьому рішенні (звісно, не обійшлося й без традиційних вже змагань за “авторське право”), бо важко було заперечувати: законодавці наочно довели свою турботу про чималий прошарок населення – вкладників банків, які можуть піти на дно під час кризи.

“Пройшло півроку і народні депутати знайшли важливіше застосування для цих грошей. Не гоже, на моє переконання, законодавцям діяти як діє наш уряд, котрий з одним і тим же мільйоном видає обіцянки то авіаторам, то аграріям, то закордонним українцям”, - переконував нардепів Попов.

Щодо пропозицій, де б іще можна було би пошукати грошей на Євро, то представник Президента з трибуни ВР озвучив лише одну: скористатися польським досвідом. Ще в травні цього року уряд і парламент Польщі законом обмежили бюджетні видатки на утримання міністерств та воєводств, деяких державних інституцій тощо. В результаті країна отримала 10 мільярдів злотих - приблизно 3,4 мільярда доларів, більшість з яких піде на розбудову доріг до Євро. “У нас рука не піднімається на 20 міністерств, 143 заступників міністрів, 232 керівника центральних органів виконавчої влади”, - докорив нардепам Попов.

Ну цього явно не варто було казати нардепам, які щосили билися за те, щоб отримати “пивні мільйони” на своє утримання. Тож цього разу на видатки влади рука у обранців теж не піднялася.

Чи будуть гроші у НБУ – бабка надвоє сказала

Як з’ясувалося у процесі депутатської дискусії навіть ініціатори подолання президентського вето – БЮТ не могли стверджувати, що йдеться не про мильну бульбашку, й Нацбанк заробить цього року ті самі 10 мільярдів, які має віддати на підготовку до Євро в Україні.

Бютівець Олег Ляшко, заступник голови Комітету ВР з питань бюджету, коли Станіслав Аржевітін від НУ-НСу фактично загнав його в куток, зізнався, що бюджетний комітет не отримував інформації від Ради Нацбанку щодо прогнозованих у 2009 році прибутків НБУ. Цікаво, що при цьому Ляшко навіть не заїкався про те, що хтось із “локомотивів” подолання вето такі дані хоча б просив.

Натомість бютівці намагалися усіляко підтримати розвішену по всій країні рекламу “вони заважають, вона працює”.

Валерій Писаренко якимось дивним чином дійшов до здогадки, що Ющенко ветував закон про фінансування Євро, бо успішне проведення в Україні Євро-2012 може завадити... виборчій кампанії Ющенка, що закінчиться аж ніяк не пізніше 2010 року. На цьому тлі висунуті нардепом звинувачення у тому, що Президент відповідає... “за тими вкладами, які сьогодні не виплачуються всім вкладникам” вже виглядали якось блідувато.

Володимир Яворівський запропонував не звертати уваги на “чергові страшилки” як то можлива розкрутка інфляції, ще одне подорожчання тощо. Він точно знає, що “що йдеться про гроші, реальні гроші, замацані гроші, а не про гроші Попандополо, які завжди залишалися у Національному банку”.

Андрій Шевченко потішив залу повідомленнями про те, що представник Ющенка прийшов до парламенту лише для того, щоб зірвати Євро-2012 в Україні та “повісити всіх собак на уряд Тимошенко”. А Володимир Бондаренко заявив, що Ющенко сконцентрував “всю свою діяльність” на тому, аби зробити якнайгірше для уряду Тимошенко.

Був у вчорашній дискусії ще один цікавий момент, який дуже потішив би прихильників ідеї широкої коаліції. Зауваження та пропозиції регіоналів враховувалися негайно, й необхідні зміни дописувалися буквально “на коліні”.

Скажімо, внаслідок репліки Олександра Єфремова, мовляв непогано було би, аби усі зрозуміли, що кошти, які будуть виділені, розподілятимуться чесно та прозоро, до проекту Постанови ВР про деякі питання забезпечення реалізації Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України" швиденько записали пункт такого змісту: „Кабінету Міністрів України забезпечити цільове використання коштів”!

Як пояснив Володимир Литвин, це було зроблено для того, “щоб ми апріорі не звинуватили Кабінет Міністрів в нецільовому використанні коштів...”

А Тимошенко з Кабміном терміново ухвалила постанову номер 889 „Про уточнення завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу”, оскільки у попередній, на думку ПР за рахунок коштів на підготовку до Євро-2012 уряд заклав фінансування об’єктів, які до Євро не мають жодного стосунку. І що цікаво, жоден бютівець на таке відверте звинувачення не відреагував.

Тож, схоже найбільші фракції парламенту знову замирилися, бо знайшли спільний інтерес. А вигрібати наслідки цього разу будуть вкладники банків, кому не пощастить, звісно. Як заявив Ляшко, якщо Фонд гарантування вкладів фізичних осіб “вичерпає свої фінансові можливості”, він може звернутися до Нацбанку по кредит... Де гарантії, що такий кредит НБУ дасть, хто його віддаватиме і з яких грошей, нардеп, зрозуміло, уточнювати не став.