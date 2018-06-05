Чи наважиться Тимошенко обдурити МВФ?

Це було частиною ретельно продуманого плану, який має пояснити обуреним фінансовим організаціям, чому уряду України не вдалося, попри його щире бажання, забезпечити перегляд тарифів...

Україна вкотре може опинитися в центрі скандалу, який поглибить ставлення до неї міжнародної спільноти як до ненадійного партнера, що не виконує взяті на себе зобов’язання.

Ідеться про 20-відсоткове підвищення тарифів на газ для населення, що мало відбутися з 1 вересня. Зобов’язання щодо цього кроку, разом із аналогічним переглядом цін для підприємств ПЕК (з 1.10) та подальшим поетапним поквартальним підвищенням тарифів на газ в 2010 році міститься в тексті Меморандуму про фінансову та економічну політику між МВФ та владою України. Саме виконання попередніх заходів, передбачених цим Меморандумом (а підвищення тарифів на газ саме й фігурує в тексті документа як попередній захід), і стало юридичною підставою для позитивного рішення щодо виділення Україні чергового траншу. Ці 3,3 млрд. доларів, нагадаємо, повністю надійшли виключно на фінансування дефіциту бюджету.

До речі – минуло вже більш як місяць з часу позитивного рішення Ради виконавчих директорів МВФ щодо України, однак досі офіційні документи щодо третього траншу – у т.ч. остаточний текст Меморандуму й Лист української влади про наміри – так і не були оприлюднені. У випадку попередніх траншів публікація відбувалася значно раніше. Скажімо, 8 травня Рада виконавчих директорів МВФ ухвалила рішення про перший успішний перегляд програми з Україною і про виділення другого траншу, а вже 2 червня ці матеріали були оприлюднені на офіційному сайті МВФ.

Чи не туманна історія з підвищенням-непідвищенням цін на газ відіграє свою роль у тому, що ці документи досі не оприлюднено? І чи не буде це чорною кішкою, що пробіжить напередодні виборів між МВФ та Україною?

Хотілося б відразу застерегти – ця стаття не про економічне обгрунтування підвищення тарифів і не про готовність чи неготовність населення платити за новими розцінками. Це погляд на довіру до України, що ставить собі за мету привабити міжнародних інвесторів.

Одкровення на дорозі в Європу

Загалом ця історія набула очікуваного повороту, адже мало хто сумнівався, що уряд, перебуваючи на передвиборчій стометрівці, шукатиме будь-якої зачіпки, аби не підвищувати ціни. Однак відбулося це цілком несподівано.

Очевидці з журналістського пулу розповідають, що 25 серпня прем’єр уже завершувала своє спілкування з автодорожниками, котрі будують трасу на Чоп, як наприкінці зустрічі з її вуст пролунала заява, що підвищення цін на газ для населення цього року не буде. Прикметно, що це не було відповіддю на запитання з юрби, а імпровізацією чи заготовкою прем’єра. Утім, більшість її імпровізацій якраз і є ретельно підготованими й продуманими месиджами-заготовками.

Уже надвечір того дня заява прем’єр-міністра України була в стрічках провідних світових інформагенцій. Усі вони супроводжувалися бекграундом про те, що відмова від перегляду цін на газ буде порушенням домовленостей з МВФ і угод з Європейською Комісією щодо кредитування Нафтогазу за умови реструктуризації останнього. Реструктуризація без поступової відмови від дотування тарифів утрачає сенс.

На урядовому порталі – анічичирк

Прикметно, що в жодному повідомленні на урядовому порталі того дня з Рівненщини ця гучна заява Ю.В. навіть не згадується. Отже, їй завбачливо не надано статусу офіційної, аби уряд не запідозрили у відмові від домовленостей.

Водночас липневі постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики, що буцімто дали добро на підвищення тарифів, досі не фігурують у жодній правовій базі даних. НКРЕ вустами представників відділу зв’язків з громадськістю підтвердила, що такі документи були ухвалені 24 липня, однак голова НКРЕ Кальченко був занадто зайнятий, щоб дати відповідні коментарі.

Офіційна версія – ці документи досі перебувають на реєстрації в Міністерстві юстиції, хоча, щоб набути чинності з 1 вересня, ці постанови регулятивного характеру мали вже бути оприлюднені щонайменше за два тижні до визначеної дати. І тут на авансцену вийшли герої, що не допустять капітуляції України перед МВФ.

Операція «Профспілки»

Було б наївно думати, що зі своєю заявою Федерація профспілок, яка не погодила підвищення цін, вискочила як Пилип з конопель. Ні, це є частиною ретельно продуманого плану, який має пояснити обуреним міжнародним фінансовим організаціям, чому уряду України не вдалося, попри його щире бажання, забезпечити перегляд тарифів. Уряд прагнув, до його думки дослухалася НКРЕ, однак на заваді стали профспілки. А на них уряд впливу не має. Тож звиняйте...

Парадокс у тому, що алгоритм узгодження тих чи інших рішень з профспілками викладено в... урядовому розпорядженні №1250-р від 18 вересня 2008 року «Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб`єднаннями на 2008–2009 роки». Пунктом 4.9 цього розпорядження визначено: «Приймати за погодженням із стороною профспілок рішення про зміну діючих тарифів і норм для населення, які затверджуються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень».

На виконання програми з МВФ уряд України ухвалив десятки постанов, аби вони відкрили дорогу рішенням про виділення траншів – пік припадає на квітень та липень ц.р. Тож цілком могла бути змінена і ця постанова, оскільки більшість її вимог і без того ігноруються (як-от вимога привести мінімальну зарплату до рівня прожиткового рівня).

Однак це за умови, якби уряд мав би намір виконувати своє зобов’язання.

Водночас недотримання попередніх умов програми або надання про них інформації, що не відповідає дійсності, може призвести до негативних наслідків. Надто, якщо напроти цих умов поставили галочку «виконано» і на цій підставі був виділений транш.

Однак немає жодних підстав вважати, що МВФ і цього разу не заплющить очі – уже наступного тижня, коли місія МВФ розпочинає свою роботу в Україні.

Станіслав Голубенко