НКРЕ реєструє документи про підвищення цін на газ для населення

У Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) підтверджують факт існування постанов про підвищення цін на газ для населення з 1 вересня 2009 року, проте не можуть уточнити початкових вихідних документів і параметрів підвищення.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю і міжнародної координації НКРЕ.

«Документи було прийнято 24 липня і зараз проходять належну процедуру реєстрації», – повідомила агентству УНІАН заступник начальника відділу Юлія НЕЧИПОРЕНКО.

Водночас вона не змогла уточнити вихідні дані прийнятих постанов, а також не змогла відповісти, чи пройшли вони процедуру юстирування в Міністерстві юстиції України.

«Начальник управління цінової і тарифної політики нафтогазового комплексу (Віктор СЕМЕНЕЦЬ – УНІАН) зараз у відпустці, а у голови комісії (Валерія КАЛЬЧЕНКА – УНІАН) весь день проходять наради, тому зараз це важко уточнити», – сказала Ю.НЕЧИПОРЕНКО.

Нагадаємо, у вівторок, 25 серпня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час робочої поїздки до Рівненської області заявила, що цього року ціна на газ для населення не підвищуватиметься.

«Не буде жодних підвищень для населення», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) офіційно підтвердила, що підвищила ціни на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ).

Згідно з офіційним повідомленням, розміщеним на сайті комісії, НКРЕ, зокрема, ухвалила рішення про підвищення на 20% роздрібних цін на природний газ для населення – з 1 вересня і граничного рівня цін на газ для ТКЕ – з 1 жовтня ц.р.

Раніше, 23 липня, НКРЕ офіційно спростувала інформацію про те, що 9 липня прийняла рішення про підвищення тарифів на природний газ для населення і ТКЕ.

Згідно з копіями постанов комісії від 9 липня, текст яких має у своєму розпорядженні УНІАН, регулятор прийняв рішення про підвищення цін для населення в середньому на 20%.

Для населення роздрібні тарифи з 1 вересня становитимуть:

для споживачів першої категорії, які використовують не більш як 2,5 тис. кубометрів газу на рік, за наявності газових лічильників – 58,03 коп. за 1 кубометр з урахуванням ПДВ, за відсутності газових лічильників – 63,79 коп.;

для споживачів другої категорії, які споживають не більш як 6 тис. кубометрів природного газу на рік, за наявності газових лічильників – 87,84 коп. за 1 кубометр газу, за відсутності лічильників – 96,62 коп.;

для споживачів третьої категорії, обсяг споживання природного газу якими не перевищує 12 тис. кубометрів на рік, за наявності лічильника – 1 грн. 79,86 коп. за кубометр, за відсутності лічильника – 1 грн. 97,78 коп.;

для споживачів четвертої категорії, обсяги споживання природного газу якими перевищуватимуть 12 тис. кубометрів на рік, за наявності газового лічильника – 2 грн. 14,85 коп. за 1 кубометр, за відсутності лічильника – 2 грн. 36,23 коп.