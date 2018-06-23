Віхи тижня: Нацбанк гикає, бюджет кульгає, Литвин втрачає
Новоявлених «ворогів народу» для розминки узяв на олівець міністр внутрішніх справ. Луценку хочеться довести свою корисність. У результаті курс гривні перестав галопувати...
У проекті Державного бюджету на 2010 рік економіка виявилася щедро приправленою політичною доцільністю. Ліві партії розбіглися між різними кандидатами в Президенти. Глава держави на якийсь час позбавлений від загрози імпічменту. Мер Ужгорода Сергій Ратушняк розсварився з Володимиром Литвином і готовий до самостійного етапу своєї політичної кар`єри.
|Юлія Тимошенко
|Віктор Ющенко
Відповідальних за проблеми з економікою країни Юлія Володимирівна призначила вже давно: керівництво Національного банку від постійних словесних випадів прем`єра в свою адресу, мабуть, повинно гикати, не припиняючи. Втім, із зарплатами керівників НБУ можна і потерпіти невеликі незручності. Небагато у нас в країні держслужбовців, чия винагорода за роботу більша, ніж у Президента. Новоявлених «ворогів народу» для розминки узяв на олівець міністр внутрішніх справ. Юрієві Луценку хочеться довести свою корисність пані Тимошенко, заодно забезпечуючи власне політичне майбутнє. У результаті курс гривні перестав галопувати і лише трохи тремтить, немов після удару міліцейською палицею.
Політична складова головного фінансового документа країни виявилася дуже швидко: постпред Президента в парламенті Ігор Попов дав зрозуміти, що «немає бюджету – немає виборів». Схема викликала законне обурення Юлії Тимошенко, котра в рідному Дніпропетровську детально викрила підступи Банкової. До речі, Центральна виборча комісія вже потихеньку починає запускати виборчий процес, і заступник її голови Андрій Магера не виключив, що для фінансування президентської кампанії Кабмін ухвалить окреме рішення. Поки ж приємний сюрприз главі держави підніс Конституційний Суд, який з формального приводу визнав неконституційним вистражданий альянсом БЮТ і Партії регіонів закон про парламентські спеціальні слідчі комісії. Отже, лякати Президента імпічментом тепер не вийде – принаймні, до тих пір, поки не буде прийнятий новий, легітимний варіант нещасливого закону.
|Володимир Литвин
Поїздка в Закарпаття принесла Литвину несподіваний результат: епатажний мер Ужгорода Сергій Ратушняк оголосив про вихід з Народної партії. Сергій Миколайович заявив, що після звільнення від партійного квитка відчуває себе немов після клізми – оновленим. Тепер ніщо не завадить Ратушняку як самовисуванцю реєструватися кандидатом в Президенти, щоб витратити три місяці виборчої кампанії на поєднання приємного з корисним: формування іміджу українського Жириновського з нівелюванням рейтингу Арсенія Яценюка. Агресивно-смугасті бігборди з рекламою «фронтовика» навряд чи відлякають Ратушняка, і протиотруту для нього знайти непросто.
|Петро Симоненко
Євген Магда