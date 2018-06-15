Результати розблокування Ради: поки товстий схудне, худий – здохне

Багато хто з оглядачів уже й не чекав розблокування парламенту до президентських виборів. Здавалося, ситуація всіх влаштовує: і тих, хто блокує, і ту, що «працює». Кожен працював на свій електорат. Проте знайшовся невдоволений політик, для якого основний «робочий майданчик» для піару – це парламент. А саме – його спікер Володимир Литвин. Проте майданчик – постійно в неробочому стані. А тут виборча кампанія на носі...

Тож і не дивно, що нібито компромісний законопроект, який передбачав підвищення соціальних стандартів, подав саме представник фракції блоку Литвина Олег Зарубінський. І «регіонали» негайно заявили про готовність його підтримати. Адже їм світила іміджева перемога – «ми досягли свого!» Щодо комуністів, тим сам Карл Маркс велів “підвищувати добробут трудящих”. Бодай на папері. А тут і в НУ–НСі вималювалася сприятлива картина: частина фракції не проти «завалити» Тимошенко. Крім того, там є чимало депутатів (у тому числі потенційних кандидатів у президенти), які дуже хочуть сподобатися електорату.

От і набралося 234 голоси, щоб повернутися до голосування картками (ну ніяк у «регіоналів» не набиралося живих рук), і 259 – за проект Зарубінського. Литвин провів ці голосування в темпі «бліц». І робота парламенту була розблокована.

Які ж реальні результати дало це розблокування? (Залишимо за дужками питання – хто переміг у піарному герці навколо «важливого й актуального» інформаційного приводу).

Відверто кажучи, нікчемні. І в значенні слова «нікчемний» – «той, що не відповідає певним вимогам; поганий», і в значенні – «незначний, несуттєвий».

Поприймали рішення, котрі інакше як нікчемні й не назвеш. Наприклад, аж 309 голосів депутати дають за прийняття в першому читанні проекту постанови «Про запобігання порушенню прав на працю й оплату праці в умовах фінансово-економічної кризи». Проект пропонує вважати неприпустимим «зупинку виробництва, скорочення чисельності працівників підприємства, зменшення розмірів оплати праці таких працівників, примушення їх до оформлення відпусток без збереження заробітної плати». Автори явно забули включити сюди ще й дев’ять християнських заповідей – вважати неприпустимим убивство, перелюб, крадіжку… Просто стрясання повітря пустопорожньою риторикою. «Погане» і «несуттєве»...

Але принаймні не проголосували за маніловський мораторій на підвищення тарифів на ЖКП, ліки, газ та інші товари першої необхідності. Схоже, однак, не тому, що посоромилися махрового популізму, а тому, що не хотіли зайвого піару для автора цієї «плідної» ідеї Литвина.

Нікчемним є і проголосований у першому читанні проект Зарубінського. Цікава річ: Микола Азаров, головний економічний мислитель Партії регіонів, з обуренням розповідає про те, що з виконанням бюджету за 2009 рік, незважаючи на переможні реляції уряду, ситуація є катастрофічною. “Незважаючи на слова про виконання бюджету на 100 і більше відсотків, за 9 місяців зібрано 107 мільярдів, а до кінця року треба зібрати 185”.

Зазначимо – це при нинішніх соціальних стандартах таке «гузно» з бюджетом виходить. А на бюджет-2009 потрібно буде «навісити» ще, за різними оцінками, від 3 (Папієв) до 8 (Турчинов) мільярдів гривень (істина, мабуть, як завжди, десь посередині).

І де логіка? Чому так радіють «перемозі» регіонали? Демонстративне зменшення зарплат депутатам та високопосадовим чиновникам у масштабі країни – як слонові дробина. Між тим, реальних джерел фінансування цих мільярдів Зарубінський не наводить – їх пошук милостиво доручається уряду та бюджетному комітету парламенту. В умовах кризи це завдання виглядає, м’яко кажучи, нереальним.

Тому доводиться погодитися з думкою переважної більшості експертів – гроші можна лише емітувати (а роботу – імітувати). Звісно, викликавши сплеск інфляції. Крім того, посилиться навантаження на фонд зарплати, який підприємці й без того наповнюють з величезними проблемами й часто з запізненням. У підсумку підприємствам «світять» банкрутства, а працівникам – масове безробіття.

Дивно також, що в проекті не передбачено адресності підвищення зарплат і пенсій. Отже, принцип буде пропорційний: у кого високі зарплати, у тих стануть вони відчутно вищими. А малі зарплати і зростуть незначною мірою. І їх швидко та якісно зжере інфляція. Поки товстий схудне, худий – здохне.

Отакі невеселі підсумки може мати розблокування роботи парламенту. Тішить лише одне: прийнятий у першому читанні проект є нікчемний саме в значенні «незначний, несуттєвий».

Навіть якщо він пройде друге читання і буде підписаний Президентом (а Віктора Андрійович, судячи з усього, не втратить шансу насолити Юлії Володимирівні), його просто не виконуватимуть. І причина буде проста й цілком реальна – відсутність коштів. А після президентських виборів він помре природною смертю, як і багато інших популістських законів померло до нього. Байдуже, хто ті вибори виграє.

Паралельно уряд вдаватиме, що виконує бюджет-2010. Такий само нікчемний, як і проект Зарубінського. Малюватиме оптимістичні цифри, видаватиме ура-переможні месиджі.

А люди знову муситимуть виживати й борсатися самотужки в цьому немилосердному до них світі, не сподіваючись на допомогу жодної гілки нинішньої влади.

І робити висновки. Хочеться сподіватися…

Петро Осадчук